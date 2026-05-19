Intip Prakiraan Gaji Pembalap Moto3! Masa Depan Cerah Veda Ega Pratama Jika Konsisten Balapan

JawaPos.com — Veda Ega Pratama diprediksi memiliki masa depan finansial cerah di Moto3 2026 setelah mendapat promosi ke Honda Team Asia melalui jalur prestisius Asia Talent Cup dan Red Bull Rookies Cup. Pembalap asal Gunungkidul itu disebut berpotensi menerima kontrak penuh dari tim tanpa harus menjadi pay rider, situasi yang jarang didapat pembalap muda Asia Tenggara.

Panggung Moto3 memang bukan sekadar arena adu cepat di lintasan balap.

Kompetisi level awal menuju MotoGP itu juga menjadi gerbang karier bernilai miliaran rupiah bagi pembalap muda yang mampu tampil konsisten sepanjang musim.

Bagaimana Status Kontrak Veda Ega Pratama di Moto3 2026?

Status kontrak Veda Ega Pratama bersama Honda Team Asia hingga kini memang belum diumumkan secara resmi ke publik.

Namun, banyak pengamat menilai Veda memiliki peluang besar mendapatkan skema Team-funded Contract atau kontrak yang seluruh biaya operasionalnya ditanggung tim pabrikan.

Skema tersebut sangat penting dalam dunia balap modern karena membuat pembalap tidak perlu membawa sponsor pribadi dalam jumlah besar demi mendapatkan kursi balap.

Jalur itu biasanya hanya diberikan kepada rider yang dianggap memiliki prospek besar untuk berkembang menuju Moto2 hingga MotoGP.