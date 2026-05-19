Veda Ega Pratama Acak-acak 5 Besar Moto3 2026, Kini Samai Poin Marco Morelli di GP Catalunya

Veda Ega Pratama tampil impresif di Moto3 Catalunya 2026 dengan finis kedelapan usai start dari posisi ke-20. (Instagram/@veda_54)
JawaPos.com — Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama sukses mengacak-acak persaingan lima besar klasemen Moto3 2026 usai finis kedelapan di GP Catalunya, Minggu (17/5/2026). Hasil luar biasa dari posisi ke-20 membuat rookie Honda Team Asia itu kini mengoleksi 58 poin dan menyamai raihan Marco Morelli di papan atas klasemen sementara.
Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Sirkuit Barcelona-Catalunya menjadi salah satu sorotan utama ronde keenam Moto3 2026.
Pembalap muda Indonesia tersebut mampu bangkit di tengah ketatnya persaingan dan menjaga asa menembus tiga besar klasemen dunia musim ini.
Bagaimana Posisi Veda Ega Pratama di Klasemen Moto3 2026?
Kemenangan di GP Catalunya membuat Maximo Quiles semakin nyaman di puncak klasemen Moto3 2026 dengan keunggulan 64 poin atas rival terdekatnya.
Pembalap CFMOTO Gaviota Aspar Team itu kini tampil sebagai favorit kuat juara dunia setelah meraih kemenangan keempat musim ini.
Posisi kedua masih ditempati Adrian Fernandez, sedangkan peringkat ketiga dihuni Alvaro Carpe dengan koleksi 73 poin.
Persaingan mulai memanas di posisi empat besar karena Marco Morelli kini harus berbagi poin dengan Veda Ega Pratama yang sama-sama mengemas 58 angka.
Keberhasilan Veda menyamai poin Morelli menjadi sinyal serius bagi persaingan paruh musim Moto3 2026. Apalagi pembalap Honda Team Asia itu terus menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa seri terakhir.
