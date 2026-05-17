Hasil MotoGP Catalunya 2026! Fabio Di Giannantonio Menang Dramatis Usai Red Flag Ganda dan Alex Marquez Jatuh

Fabio Di Giannantonio merayakan kemenangan dramatis pada balapan MotoGP Catalunya 2026 yang berlangsung penuh insiden dan dua red flag. (Instagram/@fabiodiggia49)
JawaPos.com — Fabio Di Giannantonio sukses memenangi balapan utama MotoGP Catalunya 2026 di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Minggu (17/5/2026), setelah race berlangsung penuh drama dengan dua kali red flag. Balapan makin kacau usai Alex Marquez mengalami kecelakaan keras ketika sedang memburu posisi terdepan.
MotoGP Catalunya 2026 langsung menghadirkan tensi tinggi sejak awal balapan karena absennya Marc Marquez membuat persaingan podium semakin terbuka.
Sejumlah insiden, kontak antarpembalap, hingga kecelakaan besar membuat jalannya race berlangsung tidak normal sampai garis finis.
Bagaimana Jalannya Start MotoGP Catalunya 2026?
Balapan langsung menghadirkan kejutan bahkan sebelum lampu start padam. Pembalap Red Bull KTM Factory, Brad Binder, harus memulai race dari pit lane akibat masalah mesin setelah warm up lap.
Baca Juga:Jorge Martin Soroti Keselamatan Sirkuit Catalunya Usai Alami Insiden Berbahaya saat Free Practice di MotoGP
Saat balapan dimulai, Pedro Acosta tampil agresif dan langsung mengambil alih pimpinan lomba hingga putaran kedua. Raul Fernandez membayangi di posisi kedua, sedangkan Alex Marquez menempel ketat di urutan ketiga.
Persaingan di grup depan berlangsung sangat ketat karena hampir seluruh pembalap saling menempel dalam selisih tipis.
Alex Marquez sempat terlibat kontak dengan Jorge Martin, tetapi keduanya masih mampu menjaga motor tetap tegak.
Baca Juga:Pedro Acosta Rebut Pole Position MotoGP Catalunya, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi Kecelakaan
Drama belum berhenti karena pada putaran ketiga Johann Zarco juga menyentuh motor Alex Marquez. Kontak tersebut membuat adik Marc Marquez itu kehilangan momentum dan turun hingga posisi kelima.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!