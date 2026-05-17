Jorge Martin Soroti Keselamatan Sirkuit Catalunya Usai Alami Insiden Berbahaya saat Free Practice di MotoGP

JawaPos.com – Pebalap MotoGP, Jorge Martín, mengaku teringat insiden fatal yang menimpa mendiang Luis Salom setelah mengalami kecelakaan saat sesi latihan MotoGP Catalunya.

Dilansir dari laman Crash pada Sabtu (16/5), Martin menyebut insiden tersebut membuatnya sangat ketakutan karena terjadi di area lintasan yang dinilai berbahaya. Ia juga menyoroti aspek keselamatan sirkuit yang dianggap masih perlu ditingkatkan.

Kecelakaan terjadi ketika Martin terjatuh di Tikungan 12 dan menghantam pagar pengaman udara di Sirkuit Catalunya.

Insiden itu mengingatkannya pada kecelakaan tragis Luis Salom di sirkuit yang sama pada ajang Moto2 tahun 2016. Salom meninggal dunia setelah terjatuh dan mengalami benturan keras di area tikungan sebelum tikungan terakhir.

Martin mengungkapkan dirinya langsung teringat Salom saat terjatuh karena lokasi kecelakaan dianggap memiliki tingkat risiko tinggi. Menurutnya, situasi tersebut terasa sangat mengkhawatirkan meskipun ia akhirnya lolos dari cedera serius.

Pebalap asal Spanyol itu mengaku beruntung karena benturan terjadi pada bagian fairing motor, bukan komponen lain yang lebih berbahaya.

Meski sempat mengalami kecelakaan keras pada sesi pagi, Martin masih dapat berjalan meninggalkan lokasi kejadian meskipun terlihat tertatih-tatih. Ia juga kembali mengikuti latihan start setelah melewatkan sisa sesi latihan.