Pedro Acosta Rebut Pole Position MotoGP Catalunya, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi Kecelakaan

JawaPos.com – Pedro Acosta melanjutkan performa meyakinkan sepanjang akhir pekan MotoGP Catalunya 2026 di Barcelona. Setelah menjadi yang tercepat pada sesi latihan hari Jumat (15/5), pembalap Red Bull KTM itu kembali menunjukkan konsistensi dengan merebut pole position, Sabtu (16/5).

Acosta mencatatkan waktu terbaik 1 menit 38,068 detik. Dia unggul 0,233 detik dari pembalap VR46 Ducati, Franco Morbidelli, dan 0,274 detik dari rider Gresini Ducati, Alex Marquez. Itu jadi pole kedua bagi Acosta di MotoGP.

Capaian itu sebenarnya cukup mengejutkan bagi Acosta. Sebab, pembalap 21 tahun itu awalnya merasa ragu dengan performa motor KTM RC16 di Barcelona.

“Sasisnya bekerja cukup baik, tapi insinyur elektronik saya tidak ada di sini karena dia baru menjadi ayah,” ucapnya seusai latihan Jumat dikutip dari Motorsport.

Selain Acosta, Morbidelli sebenarnya juga merasa motornya belum optimal. Saat sesi latihan, dia hanya berada di posisi ke-15. Tapi, pembalap asal Italia itu berhasil bangkit saat kualifikasi dengan mencatatkan waktu tercepat kedua.

“Feeling pada motor baru memang belum ideal dan kami cukup kesulitan, tetapi bersama tim, kami bekerja sangat baik selangkah demi selangkah,” ucap Morbidelli.

“Kami mencoba menganalisis semuanya dengan para teknisi. Saya mendapatkan bantuan besar dari Ducati dan dari tim, jadi ini adalah hasil yang cukup baik.”

Sementara itu, Aprilia harus menjalani sesi kualifikasi yang kurang ideal. Jorge Martin terjatuh di Q1, tepatnya di tikungan cepat Turn 5.

Beruntung, dia masih mampu lolos ke Q2 dan menutup sesi di posisi kesembilan.