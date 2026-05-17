Veda Ega Pratama Enggan Menyerah! Siap Tembus Barisan Depan di Moto3 Catalunya 2026

JawaPos.com - Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, harus menghadapi tantangan berat dengat start dari posisi ke-20 di Moto3 Catalunya 2026. Meski begitu, Veda tetap optimistis dapat merangsek barisan depan.

Veda lagi-lagi meraih hasil tidak memuaskan pada hari kedua Moto3 Catalunya 2026 di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, Sabtu (16/5/2026). Talenta asal Gunungkidul ini gagal lolos ke kualifikasi kedua (Q2) dalam sesi kualifikasi.

Sebenarnya, Veda tampil cukup menjanjikan saat kualifikasi satu (Q1) dimulai. Pembalap Honda Team Asia itu sempat menjaga asa lolos ke Q2 dengan berada di empat besar. Namun sayangnya ia harus merosot ke posisi ketujuh setelah para rival mencatat waktu tercepat di akhir sesi Q1.

Bicara soal kualifikasi, Veda mengungkapkan bahwa hasil tersebut tidak sesuai dengan harapan. Pembalap bernomor 9 itu mengakui dirinya dan tim mengalami kendala untuk menemukan performa terbaik sejak awal akhir pekan balapan.

"Kami cukup berjuang keras sejak kemarin untuk mencoba menemukan perasaan terbaik dengan motor dan juga menyesuaikan gaya berkendara saya dengan kondisi yang ada. Langkah demi langkah kami meningkat selama sesi dan pagi ini kecepatannya terlihat lebih baik, jadi masih ada hal positif dari hari ini meskipun hasil kualifikasi tidak seperti yang kami inginkan," ujar Veda, dikutip dari keterangan resmi Honda Team Asia, Minggu (17/5/2026).

"Selama Q1 saya merasa percaya diri dan nyaman bertarung dengan pembalap lain, tetapi di menit-menit akhir semua orang berkembang pesat dan catatan waktu putaran saya tidak cukup untuk masuk ke Q2," sambungnya.

Hasil melempem tersebut sejatinya membuat Veda harus memulai balapan dari posisi ke-21.

Akan tetapi terjadi perubahan grid setelah Casey O’Gorman mendapat hukuman dengan penurunan grid 12 posisi karena mengemudi dengan kecepatan yang sangat lambat selama sesi Q1.

Alhasil, Veda akan memulai balapan dari posisi ke-20 pada grand prix Moto3 Catalunya 2026 yang berlangsung di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, Minggu (17/5/2026) pukul 16.00 WIB.