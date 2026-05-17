Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Minggu, 17 Mei 2026 | 15.32 WIB

Veda Ega Pratama Enggan Menyerah! Siap Tembus Barisan Depan di Moto3 Catalunya 2026

Veda Ega Pratama tampil impresif dengan finis keempat pada Moto3 GP Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans. (Dok. Honda) - Image

Veda Ega Pratama tampil impresif dengan finis keempat pada Moto3 GP Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans. (Dok. Honda)

JawaPos.com - Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, harus menghadapi tantangan berat dengat start dari posisi ke-20 di Moto3 Catalunya 2026. Meski begitu, Veda tetap optimistis dapat merangsek barisan depan.

Veda lagi-lagi meraih hasil tidak memuaskan pada hari kedua Moto3 Catalunya 2026 di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, Sabtu (16/5/2026). Talenta asal Gunungkidul ini gagal lolos ke kualifikasi kedua (Q2) dalam sesi kualifikasi.

Sebenarnya, Veda tampil cukup menjanjikan saat kualifikasi satu (Q1) dimulai. Pembalap Honda Team Asia itu sempat menjaga asa lolos ke Q2 dengan berada di empat besar. Namun sayangnya ia harus merosot ke posisi ketujuh setelah para rival mencatat waktu tercepat di akhir sesi Q1.

Bicara soal kualifikasi, Veda mengungkapkan bahwa hasil tersebut tidak sesuai dengan harapan. Pembalap bernomor 9 itu mengakui dirinya dan tim mengalami kendala untuk menemukan performa terbaik sejak awal akhir pekan balapan.

"Kami cukup berjuang keras sejak kemarin untuk mencoba menemukan perasaan terbaik dengan motor dan juga menyesuaikan gaya berkendara saya dengan kondisi yang ada. Langkah demi langkah kami meningkat selama sesi dan pagi ini kecepatannya terlihat lebih baik, jadi masih ada hal positif dari hari ini meskipun hasil kualifikasi tidak seperti yang kami inginkan," ujar Veda, dikutip dari keterangan resmi Honda Team Asia, Minggu (17/5/2026).

"Selama Q1 saya merasa percaya diri dan nyaman bertarung dengan pembalap lain, tetapi di menit-menit akhir semua orang berkembang pesat dan catatan waktu putaran saya tidak cukup untuk masuk ke Q2," sambungnya.

Hasil melempem tersebut sejatinya membuat Veda harus memulai balapan dari posisi ke-21.

Akan tetapi terjadi perubahan grid setelah Casey O’Gorman mendapat hukuman dengan penurunan grid 12 posisi karena mengemudi dengan kecepatan yang sangat lambat selama sesi Q1.

Alhasil, Veda akan memulai balapan dari posisi ke-20 pada grand prix Moto3 Catalunya 2026 yang berlangsung di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, Minggu (17/5/2026) pukul 16.00 WIB.

Tetap saja, posisi tersebut tidak cukup ideal untuk memulai balapan.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Terbongkar! Alasan Veda Ega Pratama Naik ke P20, Casey O’Gorman Kena Penatil Turun 12 Grid di Moto3 Catalunya 2026 - Image
Sports

Terbongkar! Alasan Veda Ega Pratama Naik ke P20, Casey O’Gorman Kena Penatil Turun 12 Grid di Moto3 Catalunya 2026

Minggu, 17 Mei 2026 | 14.42 WIB

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Start P20, Gagal Maksimalkan Flying Lap Terakhir! - Image
Sports

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Start P20, Gagal Maksimalkan Flying Lap Terakhir!

Minggu, 17 Mei 2026 | 14.40 WIB

Hasil Moto3 Catalunya 2026! Valentin Perrone Rebut Pole, Veda Ega Pratama Start P20 Usai Gagal ke Q2 - Image
Sports

Hasil Moto3 Catalunya 2026! Valentin Perrone Rebut Pole, Veda Ega Pratama Start P20 Usai Gagal ke Q2

Minggu, 17 Mei 2026 | 17.26 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

4

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

5

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore