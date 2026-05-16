Kepalang Tanggung! Leo/Daniel Bidik Gelar Juara Usai Tembus Final Thailand Open 2026

JawaPos.com - Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, tak mampu menutupi rasa bahagianya setelah berhasil melaju ke partai final Thailand Open 2026. Leo/Daniel pun ingin menutup turnamen debut comebacknya sebagai pasangan dengan gelar juara.

Leo/Daniel mengunci tiket final setelah mengalahkan ganda putra Tiongkok, He Ji Ting/Ren Xiang Yu, di Nimibutr Stadium, Thailand, Sabtu (16/5/2026). Pasangan Indonesia itu menang dua gim langsung dengan skor akhir 21-15, 21-18.

Kemenangan yang sangat manis, karena Leo/Daniel langsung melesat hingga partai final pada turnamen debut comeback sebagai pasangan. Seperti diketahui, keduanya sempat dirotasi PBSI selama dua tahun sejak 2024.

Leo pun mengaku sangat senang karena akhirnya bisa kembali mencapai final bersama Daniel. Secara khusus, ia memberikan apresiasi kepada tandemnya karena langsung menunjukkan performa terbaiknya setelah absen lama akibat cedera.

“Saya pasti senang banget bisa mencapai final sama Daniel lagi. Apresiasi dan salut untuk dia yang bisa langsung ke final di turnamen pertama setelah absen satu tahun, itu bagus banget,” ujar Leo dalam keterangan PBSI, Sabtu (16/5/2026).

Sementara Daniel, mengaku tidak menyangka bisa langsung melesat hingga partai final bersama Leo. Ia mengungkap, kunci kemenangan mereka atas pasangan Tiongkok adalah fokus penuh sepanjang pertandingan.

“Hari ini kunci kemenangan kami bermain lebih fokus, tidak lengah dan terus antisipasi pola-pola permainan lawan. Dan terus berusaha untuk memainkan pola yang kami siapkan. Tidak menyangka bisa ke final tapi bersyukur Puji Tuhan,” ungkap Daniel.

Leo/Daniel dihadapkan dengan rintangan berat di partai final Thailand Open 2026. Bagaimana tidak? pasangan yang pernah menghuni peringkat sembilan dunia itu akan menantang ganda putra unggulan pertama dari India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty.