Kepalang Tanggung! Leo/Daniel Bidik Gelar Juara Usai Tembus Final Thailand Open 2026

Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando dan Daniel Marthin
JawaPos.com - Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, tak mampu menutupi rasa bahagianya setelah berhasil melaju ke partai final Thailand Open 2026. Leo/Daniel pun ingin menutup turnamen debut comebacknya sebagai pasangan dengan gelar juara.
Leo/Daniel mengunci tiket final setelah mengalahkan ganda putra Tiongkok, He Ji Ting/Ren Xiang Yu, di Nimibutr Stadium, Thailand, Sabtu (16/5/2026). Pasangan Indonesia itu menang dua gim langsung dengan skor akhir 21-15, 21-18.
Kemenangan yang sangat manis, karena Leo/Daniel langsung melesat hingga partai final pada turnamen debut comeback sebagai pasangan. Seperti diketahui, keduanya sempat dirotasi PBSI selama dua tahun sejak 2024.
Leo pun mengaku sangat senang karena akhirnya bisa kembali mencapai final bersama Daniel. Secara khusus, ia memberikan apresiasi kepada tandemnya karena langsung menunjukkan performa terbaiknya setelah absen lama akibat cedera.
“Saya pasti senang banget bisa mencapai final sama Daniel lagi. Apresiasi dan salut untuk dia yang bisa langsung ke final di turnamen pertama setelah absen satu tahun, itu bagus banget,” ujar Leo dalam keterangan PBSI, Sabtu (16/5/2026).
Sementara Daniel, mengaku tidak menyangka bisa langsung melesat hingga partai final bersama Leo. Ia mengungkap, kunci kemenangan mereka atas pasangan Tiongkok adalah fokus penuh sepanjang pertandingan.
“Hari ini kunci kemenangan kami bermain lebih fokus, tidak lengah dan terus antisipasi pola-pola permainan lawan. Dan terus berusaha untuk memainkan pola yang kami siapkan. Tidak menyangka bisa ke final tapi bersyukur Puji Tuhan,” ungkap Daniel.
Leo/Daniel dihadapkan dengan rintangan berat di partai final Thailand Open 2026. Bagaimana tidak? pasangan yang pernah menghuni peringkat sembilan dunia itu akan menantang ganda putra unggulan pertama dari India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty.
“Besok kami harus lebih waspada, dari segala sisinya. Serangan mereka harus diantisipasi dengan kondisi lapangan yang rasanya setiap hari berbeda dari arah anginnya, shuttlecocknya jadi kami harus terus siap,” ujar Leo.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!