Kata-kata Leo/Daniel Usai Bungkam Wakil Tuan Rumah di Perempat Final Thailand Open 2026

JawaPos.com - Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, berhasil mengamankan tiket semifinal Thailand Open 2026. Kepastian itu didapat setelah mereka bungkam pasangan tuam rumah, Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul, di babak perempat final.

Leo/Daniel tampil cukup impresif melawan Peeratchai/Pakkapon dalam duel yang berlangsung di Nimibutr Stadium, Thailand, Jumat (15/5/2026). Pasangan yang baru mencatatkan comeback-nya itu menang dua gim langsung dengan skor 21-16, 21-15.

Meski menang dua gim langsung, Daniel mengungkapkan kemenangan yang diraih bersama Leo tidak mudah. Mereka sempat hilang fokus pasca interval gim pertama, sehingga membuat Peeratchai/Pakkapon sempat memangkas jarak.

“Puji Tuhan bersyukur, lawan tuan rumah tidak mudah hanya kami bisa mengontrol dari awal permainan. Memang setelah interval gim pertama kami sempat agak lengah jadi hilang banyak poin tapi setelah itu kami bisa perbaiki,” kata Daniel dalam keterangan PBSI, Jumat (15/5/2026).

Daniel menambahkan, ganda putra Thailand itu juga sempat mengubah pola permainannya. Tapi untungnya, dia dan Leo bisa menjaga komunikasi dengan baik hingga menyudahi perlawanan Peeratchai/Pakkapon dalam dua gim langsung.

“Mereka juga mengubah pola dan kami kurang siap antisipasinya. Di akhir-akhir kami komunikasi untuk jagain polanya,” sambungnya.

Rintangan berat pun akan dihadapi Leo/Daniel pada babak semifinal. Mereka akan menantang He Ji Ting/Ren Xiang Yu dari Tiongkok.

Ini akan menjadi pertemuan kedua bagi kedua pasangan. Leo/Daniel pernah bersua He Ji Ting/Ren Xiang Yu di babak 16 besar Prancis Open 2023 dan menelan kekalahan dua gim langsung dengan skor 14-21, 8-21.