Indonesia Hanya Sisakan Leo/Daniel, Taklukkan Wakil Tuan Rumah di Perempat Final Thailand Open

Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando dan Daniel Marthin. (Dok. JP)
JawaPos.com- Ganda putra Leo Carnando/Daniel Marthin menjadi satu-satunya wakil Indonesia pada semifinal Thailand Open 2026. Mereka lolos ke babak empat besar, setelah kemarin menyingkirkan jagoan tuan rumah, Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul di Nimibutr Stadium, Bangkok.
Leo/Daniel meraih tiket semifinal berkat kemenangan dua set langsung 21-16 dan 21-15. Pada babak semifinal Leo/Daniel akan menghadapi pasangan asal Tiongkok He Jiting/Ren Xiangyu.
Sayangnya, sukses Leo/Daniel gagal diikuti ganda putri Indonesia, Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine. Mereka kalah dari unggulan pertama asal Jepang, Rin Iwanaga/Kie Nakanishi, dengan skor 12-21, 21-12, 17-21.
Meski gagal melangkah ke semifinal, Isyana menilai pertandingan tersebut menjadi pelajaran besar. Terutama soal bagaimana menghadapi tekanan pada poin-poin krusial.
“Pertandingan hari ini (kemarin, Red) cukup kebingungan di gim pertama. Lalu, bisa main lebih rileks lagi, lebih enjoy, dan lebih fokus di gim kedua. Masuk gim ketiga, skornya kejar-kejaran. Hanya, memang kami harus akui mereka bisa lebih tenang di poin-poin akhir,” ujar Isyana.
Menurutnya, ketenangan pasangan Jepang menjadi pembeda utama dalam pertandingan tersebut. Dari laga itu, mereka belajar bagaimana pemain level atas mengatasi tekanan di lapangan. “Hari ini (kemarin) kami belajar bagaimana mereka mengatasi tekanan di lapangan,” lanjutnya.
Setelah Thailand Open, pasangan muda Indonesia itu langsung mengalihkan fokus ke Malaysia Masters 2026 pekan depan. Mereka berharap bisa tampil lebih matang dan mendapat hasil lebih baik.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!