Baskoro Yudho, Taufiq Ardyansyah
Sabtu, 16 Mei 2026 | 14.56 WIB

Indonesia Hanya Sisakan Leo/Daniel, Taklukkan Wakil Tuan Rumah di Perempat Final Thailand Open

Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando dan Daniel Marthin. (Dok. JP)

JawaPos.com- Ganda putra Leo Carnando/Daniel Marthin menjadi satu-satunya wakil Indonesia pada semifinal Thailand Open 2026. Mereka lolos ke babak empat besar, setelah kemarin menyingkirkan jagoan tuan rumah, Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul di Nimibutr Stadium, Bangkok.

Leo/Daniel meraih tiket semifinal berkat kemenangan dua set langsung 21-16 dan 21-15. Pada babak semifinal Leo/Daniel akan menghadapi pasangan asal Tiongkok He Jiting/Ren Xiangyu.

Sayangnya, sukses Leo/Daniel gagal diikuti ganda putri Indonesia, Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine.  Mereka kalah dari unggulan pertama asal Jepang, Rin Iwanaga/Kie Nakanishi, dengan skor 12-21, 21-12, 17-21.

Meski gagal melangkah ke semifinal, Isyana menilai pertandingan tersebut menjadi pelajaran besar. Terutama soal bagaimana menghadapi tekanan pada poin-poin krusial.

“Pertandingan hari ini (kemarin, Red) cukup kebingungan di gim pertama. Lalu, bisa main lebih rileks lagi, lebih enjoy, dan lebih fokus di gim kedua. Masuk gim ketiga, skornya kejar-kejaran. Hanya, memang kami harus akui mereka bisa lebih tenang di poin-poin akhir,” ujar Isyana.

Menurutnya, ketenangan pasangan Jepang menjadi pembeda utama dalam pertandingan tersebut. Dari laga itu, mereka belajar bagaimana pemain level atas mengatasi tekanan di lapangan. “Hari ini (kemarin) kami belajar bagaimana mereka mengatasi tekanan di lapangan,” lanjutnya.

Setelah Thailand Open, pasangan muda Indonesia itu langsung mengalihkan fokus ke Malaysia Masters 2026 pekan depan. Mereka berharap bisa tampil lebih matang dan mendapat hasil lebih baik. 

