Hasil Thailand Open 2026: Leo/Daniel Melaju ke Final Usai Bungkam Ganda Putra Tiongkok

JawaPos.com - Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, mengunci tiket final Thailand Open 2026. Kepastian itu didapat setelah Leo/Daniel bungkam He Ji Ting/Rem Xiang Yu dari Tiongkok di babak semifinal.

Leo/Daniel menang atas He Ji Ting/Ren Xiang Yu dalam dua gim langsung dengan skor 21-15, 21-18. Duel kedua pasangan tersebut tersaji di Nimibutr Stadium, Thailand, Sabtu (16/5/2026) sore WIB.

Ganda putra Indonesia tersebut bisa dibilang bertarung sengit melawan He Ji Ting/Ren Xiang Yu. Pada awal gim pertama, Leo/Daniel sempat tertinggal 7-6 dari pasangan Tiongkok tersebut.

Namun perlahan Leo/Daniel berhasil membalikkan keadaan menjadi unggul 9-8. Pasangan baru rasa lama itu sukses mempertahankan keunggulannya dengan memimpin 11-9 atas He Ji Ting/Ren Xiang Yu di interval gim pertama.

Seusai jeda interval, Leo/Daniel mencuri poin demi poin dengan cukup nyaman. Duet Pelatnas PBSI Cipayung itu ungguli He Ji Ting/Ren Xiang Yu dengan skor 17-13.

Momentum tersebut mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Leo/Daniel. Hasilnya, mereka menutup gim pertama dengan kemenangan 21-15 atas wakil Tiongkok tersebut.

Pada gim kedua, Leo/Daniel kembali mendapat tekanan dari He Ji Ting/Ren Xiang Yu. Mereka sempat tertinggal dengan skor 8-7 di fase awal permainan.

Leo/Daniel sempat menyamakan kedudukan menjadi 10-10, namun masih harus tertinggal 10-11 di interval gim kedua. Usai jeda, pasangan Indonesia itu langsung tancap gas dan sukses membalikkan keadaan menjadi unggul 13-12.

Dari situ, Leo/Daniel terus memperlebar jarak keunggulan hingga menjadi 19-15. He Ji Ting/Ren Xiang Yu sempat memangkas jarak menjadi 18-19. Tapi untungnya Leo/Daniel tidak kehilangan fokus dan membungkus gim kedua dengan kemenangan 21-18.

Kemenangan ini praktis membuat Leo/Daniel melaju ke partai final. Di partai puncak, mereka akan menantang unggul pertama dari India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty.