Veda Ega Pratama Curhat Usai Moto3 Catalunya 2026! Sulit Jinakkan Motor hingga Harus Lewat Q1

Veda Ega Pratama mendapat julukan Boeing 954 dari Honda Team Asia setelah tampil impresif pada Moto3 GP Prancis 2026 di Le Mans. (Instagram @veda_54)
JawaPos.com — Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, mengaku sedikit kecewa setelah kesulitan menaklukkan motornya pada hari pertama Moto3 Catalunya 2026 di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Jumat (15/5/2026). Rider Honda Team Asia itu finis di posisi ke-19 sesi practice sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1 dan gagal mengamankan tiket otomatis ke Q2.
Veda Ega Pratama mengungkapkan kondisi lintasan menjadi tantangan utama sepanjang sesi latihan Moto3 Catalunya 2026.
Temperatur trek yang rendah membuat cengkeraman ban tidak maksimal sehingga dirinya kesulitan menemukan rasa percaya diri di atas motor.
“Hari ini sedikit sulit karena sejak awal kondisi yang ada sangat menyulitkan dengan temperatur rendah dan tidak banyak cengkeraman yang bisa dirasakan di trek,” kata Veda Ega seperti dikutip dari rilis resmi Honda Team Asia.
Situasi itu membuat pembalap rookie asal Indonesia tersebut harus bekerja keras bersama timnya untuk menemukan setelan motor terbaik.
Pada sesi pagi, Veda Ega mengaku masih belum nyaman ketika menggeber motor Honda miliknya di tikungan cepat Catalunya.
“Saat sesi pagi, saya kesulitan untuk merasa benar-benar percaya diri di atas motor, namun perlahan, kami bisa meningkatkan sejumlah hal bersama tim. Di sesi siang, saya merasa lebih baik dibandingkan dengan FP1,” lanjutnya.
Meski menunjukkan peningkatan performa pada sesi siang, hasil akhir belum sesuai harapan Veda Ega Pratama.
Pembalap Honda Team Asia itu hanya mampu mengakhiri practice di posisi ke-19 dan gagal masuk 14 besar yang berhak lolos otomatis ke Q2.
