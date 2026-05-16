Veda Ega Pratama Blak-blakan! Ungkap Penyebab Tampil Melempem di Hari Pertama Moto3 Catalunya 2026

JawaPos.com - Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, blak-blakan soal kendala yang dialaminya pada hari pertama Moto3 Catalunya 2026. Veda menyebut salah satu faktor yang membuat dirinya tampil melempem adalah suhu rendah pada Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol.

Veda menutup rangkaian hari pertama Moto3 Catalunya 2026 dengan hasil minor. Pembalap Honda Team Asia itu finis posisi ke-23 pada sesi free practice (FP1) dan posisi ke-19 pada sesi practice. Kegagalan menembus 14 besar pada sesi practice, membuatnya harus memulai kualifikasi dari babak pertama untuk berjuang lolos ke kualifikasi kedua.

Performa Melempem Terkait performanya yang melempem, Veda mengungkapkan bahwa sejak awal kondisi Sirkuit Catalunya sudah menyulitkan dengan suhu rendah dan cengkeraman yang buruk. Hal tersebut sangat ia rasakan pada sesi FP1 yang membuatnya tidak percaya diri.

“Sejak awal kondisi lintasan sangat tricky dengan suhu yang rendah dan tidak banyak cengkeraman yang bisa dirasakan di trek.Pada sesi pagi saya kesulitan untuk benar-benar percaya diri dengan motor,” kata Veda dalam keterangan resmi Honda Team Asia, Sabtu (16/5/2026).

Namun perlahan masalah tersebut mulai teratasi dan hasilnya meningkat pada sesi practice. Akan tetapi, Veda belum bisa tampil maksimal untuk mengamankan tiket langsung ke Q2.

“Tetapi sedikit demi sedikit kami berhasil memperbaiki beberapa hal bersama tim dan pada sesi sore saya merasa jauh lebih baik dibandingkan FP1. Sayangnya, saat melakukan time attack terakhir saya terjebak banyak lalu lintas pembalap sehingga tidak bisa mencatatkan putaran yang benar-benar bersih. Karena itu, posisi akhir bukan seperti yang kami harapkan,” ujarnya.

Kendati demikian, Veda tidak sepenuhnya kecewa dengan hasil tersebut. Pembalap asal Gunungkidul itu menegaskan bakal tampil semaksimal mungkin di sesi kualifikasi demi lolos ke Q2 dan mengamankan posisi terbaik untuk memulai balapan utama Moto3 Catalunya 2026.

“Meski begitu, saya rasa potensinya tetap ada dan kami tahu di bagian mana yang harus diperbaiki untuk besok (Sabtu). Target sekarang adalah menjalani Q1 dengan baik, berjuang untuk lolos ke Q2, lalu mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk balapan,” tegas Veda.