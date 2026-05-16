Bahaya Nyata Veda Ega Pratama di Moto3 Catalunya 2026! Hiroshi Aoyama Bongkar Ancaman Hancurkan Mimpi Podium

JawaPos.com — Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menghadapi tantangan besar pada Moto3 Catalunya 2026 di Sirkuit Catalunya, Spanyol, 15-17 Mei 2026. Manajer Honda Team Asia Hiroshi Aoyama bahkan memberi peringatan keras terkait karakter trek yang cepat, lebar, dan sulit ditebak, sementara Veda Ega juga harus memulai perjuangan dari sesi Q1 usai hanya finis P19 pada practice Jumat (15/5/2026).

Moto3 Catalunya 2026 menjadi ujian penting bagi Veda Ega Pratama yang sedang memburu posisi papan atas klasemen sementara Moto3 musim ini.

Pembalap asal Gunungkidul tersebut kini berada di posisi kelima klasemen dengan koleksi 50 poin.

Kenapa Sirkuit Catalunya Sangat Berbahaya bagi Pembalap Moto3? Manajer Honda Team Asia Hiroshi Aoyama menilai Sirkuit Catalunya bukan trek biasa untuk pembalap Moto3.

Trek tersebut memiliki kombinasi lintasan lurus panjang, tikungan cepat, hingga chicane teknis yang membuat pembalap harus terus beradaptasi sepanjang akhir pekan balapan.

“Sekarang kita menuju Grand Prix Catalunya, sirkuit yang sangat istimewa dan salah satu trek terbesar di kalender. Awalnya ini adalah sirkuit Formula Satu, jadi bagi sepeda motor terasa sangat lebar dan cepat, dengan lintasan lurus yang panjang, tikungan cepat, dan beberapa chicane teknis yang selalu menciptakan balapan yang menarik dan banyak peluang untuk menyalip,” ujar Aoyama dikutip dari rilis Honda Team Asia.

Aoyama juga menegaskan kondisi trek di Catalunya sangat mudah berubah dan bisa memengaruhi performa pembalap dalam waktu singkat.

Faktor angin dan grip lintasan disebut menjadi ancaman terbesar bagi para rider muda seperti Veda Ega.

“Secara teknis, ini bukan trek yang mudah karena kondisi dapat berubah banyak selama akhir pekan. Tingkat cengkeraman selalu berubah dan angin dapat menjadi faktor penting di sini, sehingga para pembalap perlu beradaptasi terus-menerus,” kata Aoyama.