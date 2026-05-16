Bahaya Nyata Veda Ega Pratama di Moto3 Catalunya 2026! Hiroshi Aoyama Bongkar Ancaman Hancurkan Mimpi Podium

Veda Ega Pratama menghadapi tantangan berat di Moto3 Catalunya 2026 usai gagal lolos langsung ke Q2 pada sesi practice Jumat. (Honda Team Asia)
JawaPos.com — Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menghadapi tantangan besar pada Moto3 Catalunya 2026 di Sirkuit Catalunya, Spanyol, 15-17 Mei 2026. Manajer Honda Team Asia Hiroshi Aoyama bahkan memberi peringatan keras terkait karakter trek yang cepat, lebar, dan sulit ditebak, sementara Veda Ega juga harus memulai perjuangan dari sesi Q1 usai hanya finis P19 pada practice Jumat (15/5/2026).
Moto3 Catalunya 2026 menjadi ujian penting bagi Veda Ega Pratama yang sedang memburu posisi papan atas klasemen sementara Moto3 musim ini.
Pembalap asal Gunungkidul tersebut kini berada di posisi kelima klasemen dengan koleksi 50 poin.
Manajer Honda Team Asia Hiroshi Aoyama menilai Sirkuit Catalunya bukan trek biasa untuk pembalap Moto3.
Trek tersebut memiliki kombinasi lintasan lurus panjang, tikungan cepat, hingga chicane teknis yang membuat pembalap harus terus beradaptasi sepanjang akhir pekan balapan.
“Sekarang kita menuju Grand Prix Catalunya, sirkuit yang sangat istimewa dan salah satu trek terbesar di kalender. Awalnya ini adalah sirkuit Formula Satu, jadi bagi sepeda motor terasa sangat lebar dan cepat, dengan lintasan lurus yang panjang, tikungan cepat, dan beberapa chicane teknis yang selalu menciptakan balapan yang menarik dan banyak peluang untuk menyalip,” ujar Aoyama dikutip dari rilis Honda Team Asia.
Aoyama juga menegaskan kondisi trek di Catalunya sangat mudah berubah dan bisa memengaruhi performa pembalap dalam waktu singkat.
Faktor angin dan grip lintasan disebut menjadi ancaman terbesar bagi para rider muda seperti Veda Ega.
“Secara teknis, ini bukan trek yang mudah karena kondisi dapat berubah banyak selama akhir pekan. Tingkat cengkeraman selalu berubah dan angin dapat menjadi faktor penting di sini, sehingga para pembalap perlu beradaptasi terus-menerus,” kata Aoyama.
Baca Juga:Bocor! Terungkap Alasan Krusial Mario Aji Absen dari Moto2 Catalunya 2026, Veda Ega Pratama Harapan Terakhir Indonesia
Perjalanan Veda Ega Pratama pada hari pertama Moto3 Catalunya 2026 berjalan cukup berat. Pada sesi Free Practice 1, pembalap Honda Team Asia itu hanya mampu finis di posisi ke-23.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!