Bocor! Terungkap Alasan Krusial Mario Aji Absen dari Moto2 Catalunya 2026, Veda Ega Pratama Harapan Terakhir Indonesia

JawaPos.com — Pembalap Indonesia Mario Suryo Aji dipastikan absen pada Moto2 Catalunya 2026 di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, 15-17 Mei 2026 akibat cedera tangan kanan yang dialaminya usai GP Prancis. Kondisi itu membuat Indonesia hanya memiliki satu wakil pada akhir pekan ini, yakni Veda Ega Pratama di kelas Moto3.

Absennya Mario menjadi kabar mengejutkan karena pembalap Honda Team Asia tersebut sebenarnya memiliki catatan apik di Catalunya.

Trek legendaris itu bahkan pernah menjadi saksi salah satu penampilan terbaiknya saat masih tampil di ajang CEV Moto3 pada 2021.

Mario kala itu sukses meraih pole position dan nyaris memenangkan balapan sebelum akhirnya terjatuh akibat insiden di lintasan. Kenangan manis tersebut membuat absennya kali ini terasa semakin berat bagi rider asal Magetan itu.

Cedera Tangan Kanan Jadi Penyebab Utama Mario Suryo Aji mengungkapkan cedera tangan kanan yang dialaminya mulai terasa setelah balapan Moto2 Prancis di Le Mans akhir pekan lalu.

Rasa sakit tersebut membuatnya kesulitan mengendalikan motor secara maksimal sehingga tim memutuskan fokus pada proses pemulihan.

“Tentunya saya merasa sangat sedih untuk melewatkan GP Catalunya,” ujar Mario Aji dalam rilis resmi Honda Team Asia.

Pembalap berusia 22 tahun itu mengaku ingin terus berada di lintasan bersama tim untuk melanjutkan progres yang sudah dibangun sejak awal musim.

Menurut Mario, pemeriksaan medis menemukan cedera yang memicu rasa tidak nyaman saat berkendara. Situasi itu membuat rehabilitasi menjadi prioritas utama sebelum dirinya kembali tampil pada seri berikutnya.