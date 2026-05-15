Hasil Practice Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Finis Posisi 19, Gagal Lolos Langsung ke Q2

Veda Ega Pratama tampil impresif di Moto3 Prancis 2026 dan kini menembus lima besar klasemen sementara Moto3 2026. (Honda)
JawaPos.com - Pembalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, mencatat hasil kurang memuaskan pada sesi practice Moto3 Catalunya 2026 di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, Jumat (15/5/2026) sore WIB. Veda Ega finis posisi ke-19, sekaligus membuatnya gagal lolos langsung ke kualifikasi 2 (Q2).
Veda Ega tampak masih kesulitan menemukan kecepatan pada motornya. Pembalap asal Gunungkidul itu bahkan langsung terlempar dari 20 besar pada awal-awal sesi practice Moto3 Catalunya 2026.
Sementara, David Almansa memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 47,678 detik. Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu ungguli Hakim Danish dan Brian Uriarte.
Veda Ega masih tercecer di papan bawah, namun kali ini mampu naik ke posisi 20. Pembalap muda Indonesia itu terus terkunci di posisi tersebut hingga sesi practice menyisakan 12 menit waktu tersisa.
Persaingan di papan atas semakins sengit di 10 menit waktu tersisa. Almansa masih memimpin dengan diikuti Danish dan Uriarte. Sementara Veda Ega justru semakin tercecer hingga berada di posisi ke-23.
Rekan setim Veda Ega, Zen Mitani juga kesulitan mencatatkan waktu terbaiknya. Malah sialnya, pembalap asal Jepang itu terjatuh di Tikungan 4 pada empat menit waktu tersisa di sesi practice.
Pada saat itu juga, para pembalap mulai mencatatkan waktu tercepatnya. Danish secara mengejutkan melesat bak roket dengan mencatatkan waktu 1 menit 46,943 detik.
Pada akhirnya, pembalap muda asal Malaysia itu keluar sebagai yang tercepat di sesi practice Moto3 Catalunya 2026. Danish memimpin dengan diikuti Uriarte dan Adrian Fernandez.
Lalu, Veda Ega juga melesat cukup jauh. Setelah sempat tercecer keluar dari 20 besar, pembalap Honda Team Asia itu menutup sesi dengan finis peringkat ke-19.
