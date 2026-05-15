Kabar Buruk! Mario Aji Mendadak Absen di Moto2 Catalunya 2026, Veda Ega Pratama Jadi Tumpuan Honda Team Asia

JawaPos.com - Kabar kurang baik datang dari pembalap muda Indonesia, Mario Suryo Aji. Pembalap Honda Team Asia itu dipastikan tidak ambil bagian dalam seri balapan Moto2 Catalunya 2026 yang berlangsung pada akhir pekan ini di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol.

Kepastian tersebut diungkap langsung oleh Honda Team Asia melalui akun instagram resminya pada Kamis (14/5) malam atau sehari sebelum dimulainya rangkaian Moto2 Catalunya 2026. Pihak klub menyebut Mario Aji tidak dalam kondisi bugar setelah menjalani pemeriksaan medis pasca seri Prancis pekan lalu.

“Mario Suryo Aji dipastikan akan absen pada Grand Prix Catalunya setelah menjalani pemeriksaan medis usai balapan di Le Mans,” tulis Honda Team Asia dalam instagram resminya, dipetik Jumat (15/5/2026).

Honda Team Asia tidak mengungkap secara detali masalah kesehatan apa yang dialami Mario Aji. Satu yang pasti, tim pabrikan asal Jepang itu mendoakan yang terbaik agar rider Indonesia tersebut bisa kembali pulih secepatnya.

“Kemunduran ini diterima dengan lapang dada. Kini fokus utama adalah pemulihan kondisi. Sampai jumpa kembali di lintasan, Mario,” tambah Honda Team Asia.

Mario Aji bisa dikatakan belum mengeluarkan performa terbaiknya dalam lima seri balapan yang telah dilalui. Pencapaian terbaiknya adalah finis posisi ke-13 pada seri Moto2 Brasil 2026.

Pembalap kelahiran Magetan itu bahkan gagal finis dalam tiga balapan beruntun. Tepatnya pada seri Thailand, Amerika Serikat, dan Spanyol. Sementara pada seri balapan terakhir, Moto2 Prancis, ia finis posisi ke-22.

Dengan rentetan hasil yang kurang memuaskan tersebut, Mario Aji baru mengemas tiga poin pada musim ini. Koleksi poin tersebut menempatkannya di urutan ke-22 pada papan klasemen pembalap sementara Moto2 2026.

Absennya Mario Aji praktis akan cukup berdampak bagi tim. Sebab, Honda Team Asia hanya memiliki satu pembalap saja yang akan tampil di Moto2 Catalunya 2026, yakni Taiyo Furusato.