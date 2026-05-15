Kabar Buruk! Mario Aji Mendadak Absen di Moto2 Catalunya 2026, Veda Ega Pratama Jadi Tumpuan Honda Team Asia

Mario Aji Mendadak Absen di Moto2 Catalunya 2026. (Instagram @mariosuryoaj1)
JawaPos.com - Kabar kurang baik datang dari pembalap muda Indonesia, Mario Suryo Aji. Pembalap Honda Team Asia itu dipastikan tidak ambil bagian dalam seri balapan Moto2 Catalunya 2026 yang berlangsung pada akhir pekan ini di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol.
Kepastian tersebut diungkap langsung oleh Honda Team Asia melalui akun instagram resminya pada Kamis (14/5) malam atau sehari sebelum dimulainya rangkaian Moto2 Catalunya 2026. Pihak klub menyebut Mario Aji tidak dalam kondisi bugar setelah menjalani pemeriksaan medis pasca seri Prancis pekan lalu.
“Mario Suryo Aji dipastikan akan absen pada Grand Prix Catalunya setelah menjalani pemeriksaan medis usai balapan di Le Mans,” tulis Honda Team Asia dalam instagram resminya, dipetik Jumat (15/5/2026).
Honda Team Asia tidak mengungkap secara detali masalah kesehatan apa yang dialami Mario Aji. Satu yang pasti, tim pabrikan asal Jepang itu mendoakan yang terbaik agar rider Indonesia tersebut bisa kembali pulih secepatnya.
“Kemunduran ini diterima dengan lapang dada. Kini fokus utama adalah pemulihan kondisi. Sampai jumpa kembali di lintasan, Mario,” tambah Honda Team Asia.
Mario Aji bisa dikatakan belum mengeluarkan performa terbaiknya dalam lima seri balapan yang telah dilalui. Pencapaian terbaiknya adalah finis posisi ke-13 pada seri Moto2 Brasil 2026.
Pembalap kelahiran Magetan itu bahkan gagal finis dalam tiga balapan beruntun. Tepatnya pada seri Thailand, Amerika Serikat, dan Spanyol. Sementara pada seri balapan terakhir, Moto2 Prancis, ia finis posisi ke-22.
Dengan rentetan hasil yang kurang memuaskan tersebut, Mario Aji baru mengemas tiga poin pada musim ini. Koleksi poin tersebut menempatkannya di urutan ke-22 pada papan klasemen pembalap sementara Moto2 2026.
Absennya Mario Aji praktis akan cukup berdampak bagi tim. Sebab, Honda Team Asia hanya memiliki satu pembalap saja yang akan tampil di Moto2 Catalunya 2026, yakni Taiyo Furusato.
Baca Juga:Jadwal Veda Ega Pratama di Moto3 Catalunya 2026! Momentum Apik Perbaiki Posisi Start Balapan
Sementara itu, Honda Team Asia berkekuatan penuh pada kompetisi Moto3 Catalunya 2026 dengan diperkuat Veda Ega Pratama dan Zen Mitani.
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong