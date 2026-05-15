Veda Ega Pratama Tatap Moto3 GP Catalunya 2026, Rider Honda Team Asia Bawa Misi dan Modal Bagus

JawaPos.com - Pembalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, Veda Ega Pratama, menatap Moto3 Catalunya 2026 yang akan berlangsung akhir pekan ini di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol. Veda Ega ingin menjaga momentum dalam seri balapan keenam tersebut setelah tampil impresif di Prancis.

Veda Ega datang ke Moto3 Catalunya 2026 dengan modal bagus. Pembalap muda Indonesia itu finis posisi keempat pada seri balapan Moto3 Prancis akhir pekan lalu. Seri balapan tersebut menjadi bekal penting, karena catatan itu diraih dalam kondisi lintasan basah yang menantang.

Veda Ega menilai hasil di Prancis menunjukkan perkembangan performanya bersama tim. Meski demikian, ia menegaskan masih banyak hal yang perlu dibenahi untuk menghadapi persaingan di Moto3 Catalunya 2026.

"Hasil di Prancis sangat penting bagi saya karena menunjukkan bahwa kami berkembang di setiap balapan dan bisa bertarung di barisan depan bahkan dalam kondisi sulit," kata Veda Ega dalam keterangan resmi Honda Team Asia, dipetik Jumat (15/5/2026).

"Finis keempat dalam balapan Grand Prix basah pertama saya memberikan banyak kepercayaan diri, tetapi di saat yang sama saya tahu masih banyak hal yang harus ditingkatkan," sambungnya.

Sirkuit Barcelona-Catalunya menjadi salah satu lintasan favorit Veda. Namun, ia menyadari sebagian besar pembalap sudah sangat memahami karakter trek tersebut sehingga persaingan diperkirakan berlangsung ketat sejak awal sesi latihan bebas pada Jumat (15/5).

"Barcelona adalah lintasan yang saya sukai dan di mana banyak pembalap sudah sangat cepat sejak awal, jadi penting untuk bekerja dengan baik sejak hari Jumat dan membangun akhir pekan selangkah demi selangkah," ujar Veda Ega.

Lebih jauh, Veda Ega menekankan pentingnya menjaga konsistensi. Pembalap berusia 17 tahun itu pun siap bertarung memperebutkan posisi teratas dalam balapan Moto3 Catalunya 2026.