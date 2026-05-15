Hasil FP1 Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Melempem di Posisi ke-23, Pembalap Malaysia Tercepat!

JawaPos.com - Pembalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, mencatat hasil minor pada sesi Free Practice 1 (FP1) Moto3 Catalunya 2026. Veda Ega tidak tampil moncer dan harus puas finis posisi ke-21 dalam sesi yang berlangsung di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, Jumat (15/5/2026) siang WIB.

Veda Ega tidak memulai sesi FP1 dengan baik. Sejak awal sesi dimulai, pembalap berusia 17 tahun itu sudah terjebak di papan bawah dengan menghuni posisi ke-21.

Lain cerita dengan pembalap muda asal Malaysia, Hakim Danish yang tampil moncer dan langsung memimpin sesi FP1. Namun catatan waktu yang dimilikinya sempat diruntuhkan oleh Adrian Fernandez dengan catatan 1 menit 48,792 detik.

Akan tetapi, Hakim Danish dengan cepat kembali mengambil alih posisi terdepan. Kali ini, pembalap tim MSI asal Malaysia itu memimpin dengan catatan waktu 1 menit 783 detik.

Veda Ega masih terjebak di papan bawah. Pembalap asal Gunungkidul itu kesulitan menemukan kecepatan terbaiknya. Dia terkunci di posisi ke-21 dengan terpaut dua detik lebih atas Hakim Danish.

Persaingan papan atas kian memanas saat sesi FP1 memasuki lima menit akhir. Adrian Fernandez kembali meroket ke posisi pertama dengan catatan waktu 1 menit 48,137 detik. Adik dari Raul Fernandez itu memimpin dengan mengasapi Marco Morelli dan Jesus Rios.

Sementara, Veda Ega yang sempat berada di posisi ke-21 harus turun satu tingkat ke-22. Pembalap Honda Team Asia itu benar-benar kesulitan menemukan ritme terbaik pada motornya di Sirkuit Catalunya.

Memasuki menit-menit akhir, Hakimi Danish melesat bak roket. Pembalap asal Malaysia itu sukses memimpin setelah mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 47,478 detik.