Hasil FP1 Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Melempem di Posisi ke-23, Pembalap Malaysia Tercepat!

Veda Ega Pratama tampil impresif dengan finis keempat pada Moto3 GP Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans. (Honda)
JawaPos.com - Pembalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, mencatat hasil minor pada sesi Free Practice 1 (FP1) Moto3 Catalunya 2026. Veda Ega tidak tampil moncer dan harus puas finis posisi ke-21 dalam sesi yang berlangsung di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, Jumat (15/5/2026) siang WIB.
Veda Ega tidak memulai sesi FP1 dengan baik. Sejak awal sesi dimulai, pembalap berusia 17 tahun itu sudah terjebak di papan bawah dengan menghuni posisi ke-21.
Lain cerita dengan pembalap muda asal Malaysia, Hakim Danish yang tampil moncer dan langsung memimpin sesi FP1. Namun catatan waktu yang dimilikinya sempat diruntuhkan oleh Adrian Fernandez dengan catatan 1 menit 48,792 detik.
Akan tetapi, Hakim Danish dengan cepat kembali mengambil alih posisi terdepan. Kali ini, pembalap tim MSI asal Malaysia itu memimpin dengan catatan waktu 1 menit 783 detik.
Veda Ega masih terjebak di papan bawah. Pembalap asal Gunungkidul itu kesulitan menemukan kecepatan terbaiknya. Dia terkunci di posisi ke-21 dengan terpaut dua detik lebih atas Hakim Danish.
Persaingan papan atas kian memanas saat sesi FP1 memasuki lima menit akhir. Adrian Fernandez kembali meroket ke posisi pertama dengan catatan waktu 1 menit 48,137 detik. Adik dari Raul Fernandez itu memimpin dengan mengasapi Marco Morelli dan Jesus Rios.
Sementara, Veda Ega yang sempat berada di posisi ke-21 harus turun satu tingkat ke-22. Pembalap Honda Team Asia itu benar-benar kesulitan menemukan ritme terbaik pada motornya di Sirkuit Catalunya.
Memasuki menit-menit akhir, Hakimi Danish melesat bak roket. Pembalap asal Malaysia itu sukses memimpin setelah mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 47,478 detik.
Hasilnya, Hakim Danish menjadi yang tercepat di sesi FP1 Moto3 Catalunya 2026. Pembalap tim MSI itu mengasapi Adrian Fernandez dan Alvaro Carpe yang finis posisi kedua dan ketiga.
