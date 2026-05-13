Alasan Anthony Ginting Usai Ditekuk Shi Yu Qi di Babak Pertama Thailand Open 2026

JawaPos.com - Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, menelan kekalahan dari Shi Yu Qi dari Tiongkok di babak pertama alias 32 besar Thailand Open 2026. Ginting mengaku kesulitan meredam permainan agresif dari pemain ranking satu dunia tersebut.

Ginting menelan kekalahan dua gim langsung dari Shi Yu Qi dengan skor 12-21, 17-21. Pertandingan tersebut berlangsung di Nimibutr Stadium, Thailand, Rabu (13/5) siang WIB.

Pemain senior tunggal putra Indonesia itu mengakui Shi Yu Qi bukan lawan yang mudah, mengingat labelnya peringkat satu dunia. Padahal, kata Ginting, dirinya sudah mempersiapkan laga tersebut dengan matang.

“Memang bukan lawan yang mudah juga hari ini, langsung ketemu Shi Yu Qi cuma tadi memang persiapannya, strateginya, kondisinya sudah didiskusikan dengan pelatih,” kata Ginting dalam keterangan PBSI, Rabu (13/5/2026).

Sejak awal, Ginting memang cukup kesulitan meredam serangan agresif Shi Yu Qi. Di gim kedua, sebenarnya ia sempat unggul 11-7 di interval. Akan tetapi, pemain berusia 29 tahun itu kembali tertekan karena lawannya mengubah strategi permainan.

“Di gim pertama saya kurang bisa mengeluarkan permainan dengan baik, masuk gim kedua sudah coba dan lumayan bisa unggul beberapa poin. Tapi ketika lawan mengubah strategi permainannya saya kurang cepat, kurang tepat buat mengantisipasi dan mengatasinya,” sambungnya.

Lebih lanjut, Ginting mengakui dirinya masih kesulitan untuk menghadapi pemain-pemain top 20 dunia. Pemain jebolan SGS PLN Bandung itu akan melakukan evaluasi guna memperbaiki berbagai kekurangan dalam permainannya.

“Dari pertandingan hari ini dan juga sebelum-sebelumnya memang ada kesulitan tersendiri bila bertemu dengan pemain top 20. Masih ada yang harus ditingkatkan lagi terutama bagaimana bisa dengan cepat mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan,” tutur Ginting.