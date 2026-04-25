Anthony Sinisuka Ginting Gelar Evaluasi! Tim Thomas Indonesia Rehat usai Bantai Aljazair 5-0

JawaPos.com - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting akan memanfaatkan jeda satu hari Piala Thomas 2026 untuk melakukan evaluasi sekaligus memvisualisasikan ulang pertandingan yang baru dijalaninya, sebagai bagian dari persiapan menghadapi laga berikutnya.

Ginting tampil dominan saat membantu Indonesia menundukkan Aljazair 5-0 pada laga pembuka Grup D di Forum Horsens, Denmark, Jumat atau Sabtu dini hari WIB. Ia menjadi penentu kemenangan setelah pada laga ketiga mengalahkan Mohammed Abdelaziz Ouchefoun dua gim langsung 21-8, 21-6.

"Besok ada kesempatan buat latihan saat rehat, jadi apa yang dialami atau dirasakan waktu match hari ini akan coba saya ulang lagi dalam latihan," ujar Ginting dalam keterangan resmi PP PBSI setelah laga.

Menurut Ginting proses tersebut akan dilakukan melalui visualisasi pertandingan agar setiap situasi di lapangan dapat dipelajari kembali secara lebih detail.

Piala Thomas 2026 menandai perubahan peran bagi Ginting, yang kini menjadi tunggal ketiga di tim Indonesia, setelah empat edisi sebelumnya sejak 2018 ia selalu turun sebagai tunggal pertama.

Atlet berusia 29 tahun itu mengaku tidak banyak merasakan perbedaan atas perubahan perannya.

"Menjadi tunggal ketiga ya tidak jauh berbeda dengan tunggal pertama, hanya mungkin susunan saja yang bikin kadang kondisinya dan tekanannya berbeda," ujarnya.

Ginting berharap dapat terus menjaga konsistensi performa dan berkontribusi pada pertandingan-pertandingan berikutnya untuk Indonesia.

“Semoga ke depannya di match-match berikutnya juga terus bisa menyumbangkan poin buat Indonesia,” kata dia.