Jadwal Veda Ega Pratama di Moto3 Catalunya 2026! Momentum Apik Perbaiki Posisi Start Balapan

JawaPos.com — Pembalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, akan tampil dalam Moto3 Catalunya 2026 di Sirkuit Catalunya pada 15-17 Mei 2026. Balapan ini menjadi peluang penting bagi rider asal Gunungkidul itu untuk memperbaiki posisi klasemen setelah tampil konsisten dalam lima seri awal Moto3 2026.

Performa Veda Ega Pratama sejauh ini terus mencuri perhatian publik Indonesia.

Pembalap berusia 17 tahun tersebut mampu bersaing di papan atas klasemen sementara dan menjaga peluang dalam perebutan posisi tiga besar Moto3 2026.

Peluang Besar Veda Ega Pratama di Catalunya Moto3 Catalunya 2026 menjadi salah satu seri yang dinantikan Veda Ega Pratama karena ia memiliki pengalaman cukup baik di Sirkuit Catalunya.

Trek sepanjang 4,6 kilometer itu dikenal teknikal dan membutuhkan konsistensi tinggi sejak sesi latihan hingga balapan utama.

Veda Ega akan memulai rangkaian GP Catalunya dengan sesi free practice 1 (FP1) pada Jumat, 15 Mei 2026 pukul 14.00 WIB.

Setelah itu, pembalap Honda Team Asia tersebut menjalani sesi practice pada pukul 18.15 WIB yang menjadi penentu lolos langsung ke Q2.

Menariknya, Veda tampil cukup stabil dalam sesi practice sepanjang Moto3 2026. Dari lima seri sebelumnya, ia empat kali berhasil menembus Q2 secara langsung tanpa harus melalui Q1.

Catatan itu menjadi modal penting bagi Veda untuk kembali mendapatkan posisi start ideal di Catalunya. Semakin depan posisi start, peluang pembalap Indonesia tersebut bersaing di rombongan depan juga semakin terbuka.