Jadwal Veda Ega Pratama di Moto3 Catalunya 2026! Momentum Apik Perbaiki Posisi Start Balapan

Veda Ega Pratama bersiap tampil dalam Moto3 Catalunya 2026 demi memperbaiki posisi di klasemen sementara Moto3 musim ini. (Dok. Honda Team Asia)
JawaPos.com — Pembalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, akan tampil dalam Moto3 Catalunya 2026 di Sirkuit Catalunya pada 15-17 Mei 2026. Balapan ini menjadi peluang penting bagi rider asal Gunungkidul itu untuk memperbaiki posisi klasemen setelah tampil konsisten dalam lima seri awal Moto3 2026.
Performa Veda Ega Pratama sejauh ini terus mencuri perhatian publik Indonesia.
Pembalap berusia 17 tahun tersebut mampu bersaing di papan atas klasemen sementara dan menjaga peluang dalam perebutan posisi tiga besar Moto3 2026.
Moto3 Catalunya 2026 menjadi salah satu seri yang dinantikan Veda Ega Pratama karena ia memiliki pengalaman cukup baik di Sirkuit Catalunya.
Trek sepanjang 4,6 kilometer itu dikenal teknikal dan membutuhkan konsistensi tinggi sejak sesi latihan hingga balapan utama.
Veda Ega akan memulai rangkaian GP Catalunya dengan sesi free practice 1 (FP1) pada Jumat, 15 Mei 2026 pukul 14.00 WIB.
Setelah itu, pembalap Honda Team Asia tersebut menjalani sesi practice pada pukul 18.15 WIB yang menjadi penentu lolos langsung ke Q2.
Menariknya, Veda tampil cukup stabil dalam sesi practice sepanjang Moto3 2026. Dari lima seri sebelumnya, ia empat kali berhasil menembus Q2 secara langsung tanpa harus melalui Q1.
Catatan itu menjadi modal penting bagi Veda untuk kembali mendapatkan posisi start ideal di Catalunya. Semakin depan posisi start, peluang pembalap Indonesia tersebut bersaing di rombongan depan juga semakin terbuka.
Performa Veda Ega Pratama sepanjang musim 2026 menunjukkan perkembangan signifikan dibanding musim sebelumnya.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam