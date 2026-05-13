Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 13 Mei 2026 | 16.06 WIB

Jadwal Veda Ega Pratama di Moto3 Catalunya 2026! Momentum Apik Perbaiki Posisi Start Balapan

Veda Ega Pratama bersiap tampil dalam Moto3 Catalunya 2026 demi memperbaiki posisi di klasemen sementara Moto3 musim ini. (Dok. Honda Team Asia) - Image

Veda Ega Pratama bersiap tampil dalam Moto3 Catalunya 2026 demi memperbaiki posisi di klasemen sementara Moto3 musim ini. (Dok. Honda Team Asia)

JawaPos.com — Pembalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, akan tampil dalam Moto3 Catalunya 2026 di Sirkuit Catalunya pada 15-17 Mei 2026. Balapan ini menjadi peluang penting bagi rider asal Gunungkidul itu untuk memperbaiki posisi klasemen setelah tampil konsisten dalam lima seri awal Moto3 2026.

Performa Veda Ega Pratama sejauh ini terus mencuri perhatian publik Indonesia.

Pembalap berusia 17 tahun tersebut mampu bersaing di papan atas klasemen sementara dan menjaga peluang dalam perebutan posisi tiga besar Moto3 2026.

Peluang Besar Veda Ega Pratama di Catalunya

Moto3 Catalunya 2026 menjadi salah satu seri yang dinantikan Veda Ega Pratama karena ia memiliki pengalaman cukup baik di Sirkuit Catalunya.

Trek sepanjang 4,6 kilometer itu dikenal teknikal dan membutuhkan konsistensi tinggi sejak sesi latihan hingga balapan utama.

Veda Ega akan memulai rangkaian GP Catalunya dengan sesi free practice 1 (FP1) pada Jumat, 15 Mei 2026 pukul 14.00 WIB.

Setelah itu, pembalap Honda Team Asia tersebut menjalani sesi practice pada pukul 18.15 WIB yang menjadi penentu lolos langsung ke Q2.

Menariknya, Veda tampil cukup stabil dalam sesi practice sepanjang Moto3 2026. Dari lima seri sebelumnya, ia empat kali berhasil menembus Q2 secara langsung tanpa harus melalui Q1.

Catatan itu menjadi modal penting bagi Veda untuk kembali mendapatkan posisi start ideal di Catalunya. Semakin depan posisi start, peluang pembalap Indonesia tersebut bersaing di rombongan depan juga semakin terbuka.

Konsistensi Jadi Senjata Utama

Performa Veda Ega Pratama sepanjang musim 2026 menunjukkan perkembangan signifikan dibanding musim sebelumnya.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Melesat Bak Pesawat Boeing 954! Veda Ega Pratama Dapat Gelar Baru di Moto3 2026 - Image
Sports

Melesat Bak Pesawat Boeing 954! Veda Ega Pratama Dapat Gelar Baru di Moto3 2026

Rabu, 13 Mei 2026 | 15.38 WIB

Veda Ega Pratama Bongkar Rahasia Finis ke-4 di Trek Basah di Moto3 Prancis 2026: Tenang dan Tidak Agresif - Image
Sports

Veda Ega Pratama Bongkar Rahasia Finis ke-4 di Trek Basah di Moto3 Prancis 2026: Tenang dan Tidak Agresif

Senin, 11 Mei 2026 | 17.31 WIB

Calon Terkuat Rookie of the Year! Veda Ega Pratama Obrak-abrik 5 Besar Klasemen Moto3 2026 - Image
Sports

Calon Terkuat Rookie of the Year! Veda Ega Pratama Obrak-abrik 5 Besar Klasemen Moto3 2026

Senin, 11 Mei 2026 | 16.29 WIB

Terpopuler

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable - Image
1

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

2

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

3

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

4

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

5

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

6

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

7

18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat

8

16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi 

9

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

10

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore