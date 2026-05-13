Melesat Bak Pesawat Boeing 954! Veda Ega Pratama Dapat Gelar Baru di Moto3 2026

JawaPos.com — Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama mencuri perhatian pada Moto3 GP Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans setelah melesat dari posisi 14 hingga finis keempat. Aksi agresif rider Honda Team Asia itu membuat tim memberinya julukan baru Boeing 954 karena kecepatannya dianggap setara pesawat jet.

Honda Team Asia memberikan julukan unik itu lewat unggahan Instagram yang dikutip Beritasatu.com pada Selasa (12/5/2026).

Sebelumnya, Veda Ega Pratama sudah dikenal dengan julukan Rocket Boys berkat gaya balap agresifnya di lintasan Moto3.

Mengapa Veda Ega Pratama Dijuluki Boeing 954? Honda Team Asia menyebut Veda Ega Pratama sebagai Boeing 954 setelah penampilannya luar biasa di Moto3 GP Prancis 2026.

Julukan itu muncul karena pembalap asal Indonesia tersebut mampu melesat cepat dari posisi 14 menuju peringkat empat hanya dalam beberapa lap.

“Pesawat Boeing 954 Pratama memberikan kamu sedikit motivasi pada Senin ini. Dari posisi 14 ke 4, hal yang biasa Veda lakukan,” tulis Honda Team Asia dalam unggahan media sosial mereka.

Nama Boeing 954 sebenarnya bukan tipe pesawat resmi yang diproduksi Boeing.

Angka 954 diyakini diambil dari kecepatan maksimum Boeing 787 Dreamliner yang mencapai 954 kilometer per jam berdasarkan data teknis penerbangan komersial.

Julukan itu sekaligus menggambarkan bagaimana kecepatan Veda Ega Pratama saat menyalip lawan-lawannya di Le Mans.