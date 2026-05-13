Rekap Hasil Thailand Open 2026: Debut Putra/Bagas Berakhir Pahit, Comeback Leo/Daniel Manis

Leo/Daniel. (Dok. PBSI)
JawaPos.com - Delapan wakil Indonesia telah menuntaskan pertandingan hari pertama Thailand Open 2026 di Nimibutr Stadium, Thailand, Selasa (12/5/2026). Dari delapan, hanya ada dua wakil saja yang berhasil melangkahkan kakinya ke babak 16 besar, salah satunya yakni Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.
Tiga dari delapan wakil Indonesia yang bertanding hari ini memulainya dari babak kualifikasi. Mereka adalah Maulana Yusuf (tunggal putra) dan dua pemain tunggal putri, Thalita Ramadhani Wiryawan, dan Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi.
Namun yang berhasil melaju ke babak utama alias 32 besar hanya Thalita seorang. Pemain berusia 18 tahun itu melangkahkan kakinya menembus babak utama usai menumbangkan Thet Htar Thuzar dari Myanmar dan Chen Su Yu dari Taiwan.
Di babak 32 besar, Thalita akan berjumpa tunggal putri India, Isharani Baruah. Pertandingan tersebut baru akan dimainkan besok di lokasi yang sama. Menariknya, Thalita menjadi satu-satunya wakil Indonesia di sektor tunggal putri dalam ajang berlevel Super 500 tersebut.
Pada sektor ganda putri, duet Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine membuat kejutan. Ganda putri muda Indonesia itu berhasil melaju ke babak 16 besar setelah menumbangkan pasangan unggulan ketujuh asal Malaysia, Ong Xin Yee/Carmen Ting.
Isyana/Rinjani mengalahkan Ong Xin Yee/Carmen Ting lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor 16-21, 21–14, 21-14. Mereka dipastikan menjadi satu-satunya wakil Indonesia di sektor ganda putri.
Sebab, pasangan senior Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu menelan kekalahan di babak pertama. Laju Lanny/Apriyani langsung disetop pasangan Taiwan, Yi En Hsieh/Teng Chung Hsun, lewat pertempuran tiga gim degan skor 17-21, 21-12, 18-21.
Sama halnya seperti ganda putri, Indonesia juga hanya tinggal menyisakan satu wakil di sektor ganda putra. Pasangan ganda putra yang tinggal tersisa adalah Leo/Daniel. Mereka menandakan momen comebacknya sebagai pasangan dengan manis.
Bisa dikatakan, Leo/Daniel melewati babak pertama dengan mudah. Duet Pelatnas PBSI Cipayung itu menang dua gim langsung atas Lai Po Yu/Tsai Fu Cheng (Taiwan) dengan skor 21-9, 21-8. Di babak 16 besar, mereka akan melawan wakil Tiongkok, Hu Ke Yuan/Lin Xiang Yi.
Sementara, dua wakil ganda putra lainnya harus menelan pil pahit. Yakni Muh Putra Erwiansyah/Bagas Maulana dan Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat. Bagi Putra/Bagas, ini adalah ajang debutnya sebagai pasangan.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam