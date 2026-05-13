Rekap Hasil Thailand Open 2026: Debut Putra/Bagas Berakhir Pahit, Comeback Leo/Daniel Manis

JawaPos.com - Delapan wakil Indonesia telah menuntaskan pertandingan hari pertama Thailand Open 2026 di Nimibutr Stadium, Thailand, Selasa (12/5/2026). Dari delapan, hanya ada dua wakil saja yang berhasil melangkahkan kakinya ke babak 16 besar, salah satunya yakni Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Tiga dari delapan wakil Indonesia yang bertanding hari ini memulainya dari babak kualifikasi. Mereka adalah Maulana Yusuf (tunggal putra) dan dua pemain tunggal putri, Thalita Ramadhani Wiryawan, dan Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi.

Namun yang berhasil melaju ke babak utama alias 32 besar hanya Thalita seorang. Pemain berusia 18 tahun itu melangkahkan kakinya menembus babak utama usai menumbangkan Thet Htar Thuzar dari Myanmar dan Chen Su Yu dari Taiwan.

Di babak 32 besar, Thalita akan berjumpa tunggal putri India, Isharani Baruah. Pertandingan tersebut baru akan dimainkan besok di lokasi yang sama. Menariknya, Thalita menjadi satu-satunya wakil Indonesia di sektor tunggal putri dalam ajang berlevel Super 500 tersebut.

Pada sektor ganda putri, duet Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine membuat kejutan. Ganda putri muda Indonesia itu berhasil melaju ke babak 16 besar setelah menumbangkan pasangan unggulan ketujuh asal Malaysia, Ong Xin Yee/Carmen Ting.

Isyana/Rinjani mengalahkan Ong Xin Yee/Carmen Ting lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor 16-21, 21–14, 21-14. Mereka dipastikan menjadi satu-satunya wakil Indonesia di sektor ganda putri.

Sebab, pasangan senior Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu menelan kekalahan di babak pertama. Laju Lanny/Apriyani langsung disetop pasangan Taiwan, Yi En Hsieh/Teng Chung Hsun, lewat pertempuran tiga gim degan skor 17-21, 21-12, 18-21.

Sama halnya seperti ganda putri, Indonesia juga hanya tinggal menyisakan satu wakil di sektor ganda putra. Pasangan ganda putra yang tinggal tersisa adalah Leo/Daniel. Mereka menandakan momen comebacknya sebagai pasangan dengan manis.

Bisa dikatakan, Leo/Daniel melewati babak pertama dengan mudah. Duet Pelatnas PBSI Cipayung itu menang dua gim langsung atas Lai Po Yu/Tsai Fu Cheng (Taiwan) dengan skor 21-9, 21-8. Di babak 16 besar, mereka akan melawan wakil Tiongkok, Hu Ke Yuan/Lin Xiang Yi.