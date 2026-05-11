Italian Open 2026: Aryna Sabalenka Kehilangan Irama di Roma, Sorana Cirstea Datang Bawa Drama

Aryna Sabalenka. (Dok. WTA)
JawaPos.com – Aryna Sabalenka seakan belum bersahabat dengan lapangan tanah liat. Petenis ranking pertama dunia itu tersingkir pada babak ketiga Italian Open 2026 setelah kalah 2-6, 6-3, 7-5 oleh wakil Rumania, Sorana Cirstea, di Foro Italico, Roma, Sabtu (9/5) waktu setempat.
Itu menjadi kekalahan kedua bagi Sabalenka dalam tiga pertandingan terakhir di tanah liat. Total, dia baru meraih empat kemenangan dan dua kekalahan dalam dua turnamen tanah liat musim ini. Catatan itu bukan modal ideal menjelang Roland Garros (grand slam French Open) 2026 yang dimulai pekan depan.
”Saya merasa tidak bermain bagus dari awal sampai akhir. Saya merasa tubuh saya membatasi saya untuk tampil di level tertinggi,” kata Sabalenka dikutip dari Punto de Break.
Sabalenka memang tidak dalam kondisi optimal lawan Cirstea. Petenis Belarus itu sempat meminta medical time-out pada set ketiga karena mengalami masalah pada punggung bagian bawah.
”Masalahnya ada di area lumbar yang terhubung ke pinggul, sehingga membatasi gerakan rotasi penuh. Saya rasa saya harus istirahat beberapa hari,” beber Sabalenka.
Meski mengalami gangguan fisik, Sabalenka tidak ingin mencari alasan atas kekalahannya. Dia tetap memberikan pujian kepada Cirstea.
”Hari ini dia bermain luar biasa dan tidak memberi saya kesempatan apa pun,” ucap Sabalenka.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan