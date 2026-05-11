Italian Open 2026: Aryna Sabalenka Kehilangan Irama di Roma, Sorana Cirstea Datang Bawa Drama

JawaPos.com – Aryna Sabalenka seakan belum bersahabat dengan lapangan tanah liat. Petenis ranking pertama dunia itu tersingkir pada babak ketiga Italian Open 2026 setelah kalah 2-6, 6-3, 7-5 oleh wakil Rumania, Sorana Cirstea, di Foro Italico, Roma, Sabtu (9/5) waktu setempat.

Itu menjadi kekalahan kedua bagi Sabalenka dalam tiga pertandingan terakhir di tanah liat. Total, dia baru meraih empat kemenangan dan dua kekalahan dalam dua turnamen tanah liat musim ini. Catatan itu bukan modal ideal menjelang Roland Garros (grand slam French Open) 2026 yang dimulai pekan depan.

”Saya merasa tidak bermain bagus dari awal sampai akhir. Saya merasa tubuh saya membatasi saya untuk tampil di level tertinggi,” kata Sabalenka dikutip dari Punto de Break.

Sabalenka memang tidak dalam kondisi optimal lawan Cirstea. Petenis Belarus itu sempat meminta medical time-out pada set ketiga karena mengalami masalah pada punggung bagian bawah.

”Masalahnya ada di area lumbar yang terhubung ke pinggul, sehingga membatasi gerakan rotasi penuh. Saya rasa saya harus istirahat beberapa hari,” beber Sabalenka.

Meski mengalami gangguan fisik, Sabalenka tidak ingin mencari alasan atas kekalahannya. Dia tetap memberikan pujian kepada Cirstea.