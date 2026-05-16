Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra, Baskoro Yudho
Sabtu, 16 Mei 2026 | 14.54 WIB

Italian Open 2026: Jannik Sinner Pecahkan Rekor Kemenangan Beruntun Novak Djokovic

Jannik Sinner. (Dok. The Independent) - Image

Jannik Sinner. (Dok. The Independent)

JawaPos.com - Terlepas dari apapun hasil semifinal menghadapi Daniil Medvedev dini hari tadi, Jannik Sinner sudah lebih dulu mencatat sejarah di Italian Open 2026.

Petenis nomor satu dunia itu resmi memecahkan rekor kemenangan beruntun terpanjang di turnamen ATP Masters 1000. Dia melewati pencapaian Novak Djokovic.

Momen tersebut terjadi setelah Sinner mengalahkan Andrey Rublev 6-2, 6-4 di Foro Italico, Roma, Kamis (14/5).  Itu tercatat sebagai kemenangan 32 beruntun baginya di turnamen ATP Masters 1000. Dia melampaui rekor Djokovic yang membukukan 31 kemenangan berturut-turut sepanjang musim 2011.

“Saya tidak bermain untuk rekor, saya bermain untuk diri saya sendiri,” kata Sinner seusai pertandingan dikutip dari tennis.com. “Pada saat yang sama, ini sangat berarti bagi saya. Tetapi besok adalah hari yang berbeda, lawan yang berbeda.”

Selama rentetan 32 kemenangan tersebut, Sinner hanya kehilangan dua set. Bahkan sejak babak kedua Paris Masters 2025 hingga babak ketiga Miami Open 2026, dia sempat memenangi 37 set secara beruntun.

Kekalahan terakhir Sinner di level Masters 1000 terjadi saat dia retired melawan Tallon Griekspoor pada Shanghai Masters 2025, Oktober tahun lalu. 

Meski kembali mencatat sejarah, Sinner mengaku lebih memikirkan kondisi fisiknya dibanding rekor kemenangan. Dia juga mengkritik jadwal pertandingan malam yang dinilai terlalu berat bagi pemain.

Secara khusus, Sinner menyoroti jadwal larut yang dijalani Luciano Darderi saat mengalahkan Rafael Jodar. Laga itu dijadwalkan mulai paling cepat pukul 20.30, tetapi harus tertunda hingga pukul 23.00 karena hujan dan gangguan asap dari final Coppa Italia. Laga perempat final itu akhirnya baru selesai sekitar pukul 02.00 dini hari.

“Saya tidak suka masuk lapangan terlalu malam, kami ini manusia,” keluh Sinner dikutip dari Punto de Break.

“Tidur semakin larut, belum treatment, makan, konferensi pers. Ketika bermain terlalu malam, sulit bermain dengan bagus. Tetapi saya menghormati penonton yang tetap bertahan sampai larut.” 

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Italian Open 2026: Aryna Sabalenka Kehilangan Irama di Roma, Sorana Cirstea Datang Bawa Drama - Image
Sports

Italian Open 2026: Aryna Sabalenka Kehilangan Irama di Roma, Sorana Cirstea Datang Bawa Drama

Senin, 11 Mei 2026 | 16.15 WIB

Bikin Kejutan di Italian Open 2026, Dino Prizmic Tak Menyangka Bisa Kalahkan Novak Djokovic - Image
Sports

Bikin Kejutan di Italian Open 2026, Dino Prizmic Tak Menyangka Bisa Kalahkan Novak Djokovic

Minggu, 10 Mei 2026 | 19.11 WIB

Dominasi Jannik Sinner! Ukir Rekor 5 Gelar Masters Beruntun, Lampaui Novak Djokovic dan Rafael Nadal - Image
Sports

Dominasi Jannik Sinner! Ukir Rekor 5 Gelar Masters Beruntun, Lampaui Novak Djokovic dan Rafael Nadal

Rabu, 6 Mei 2026 | 17.57 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

4

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

5

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

6

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

7

Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat

8

10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore