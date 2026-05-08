Tenis Italian Open: Aryna Sabalenka Bekuk Barbora Krejcikova, Coco Gauff Mulus Melaju Atasi Tereza Valentova

Coco Gauff. (Instagram/ @cocogauff)
JawaPos.com - Petenis putri Belarus yang juga unggulan teratas turnamen, Aryna Sabalenka, dan unggulan ketiga Coco Gauff melenggang ke babak ketiga Italian Open atau Internazionali BNL d'Italia 2026.
"Saya sangat senang bisa lolos. Saya senang dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini," kata Sabalenka seusai pertandingan, dikutip dari WTA, Jumat.
Sabalenka berupaya kembali ke jalur kemenangan setelah kekalahan mengejutkan dari Hailey Baptiste di Madrid. Dia berhasil melakukannya dengan kemenangan 6-2, 6-3 atas Barbora Krejcikova, Jumat WIB, dalam waktu satu jam 24 menit untuk mencapai babak ketiga di Roma.
"Dia (Krejcikova-red) pemain hebat. Kami telah menjalani banyak pertandingan sulit di masa lalu. Dia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali," kata Sabalenka.
Kemenangan itu membuat Sabalenka memperpanjang dominasinya dalam catatan pertemuan dengan Krejcikova, meningkatkan catatannya menjadi 7-1 melawan juara Grand Slam dua kali itu.
Krejcikova, yang bermain di Roma untuk pertama kalinya sejak 2023, melakukan break untuk membuka pertandingan, tetapi itu menjadi terakhir kalinya Sabalenka tertinggal.
Dia dengan cepat menemukan ritmenya untuk membalas break dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1, dan setelah Krejcikova mempertahankan servisnya pada 2-2, ia memenangi empat gim berikutnya untuk merebut set pertama dalam 37 menit.
Set kedua berjalan serupa. Sabalenka mengamankan break untuk skor 3-1 dengan pukulan overhead winner, dan terus menyerang. Dia menutup pertandingan dengan servis tanpa kehilangan poin untuk melaju ke babak ketiga dan bertemu dengan unggulan ke-26 Sorana Cirstea.
Sementara itu, finalis Italian Open 2025 Gauff kembali ke turnamen itu dengan kemenangan 6-3, 6-4 atas petenis remaja Ceko Tereza Valentova.
Gauff membutuhkan waktu satu jam 34 menit untuk meraih kemenangan pertandingan ke-18 dalam kariernya di Foro Italico -- yang merupakan total kemenangan terbaik dalam kariernya di turnamen di luar empat Grand Slam.
