Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 10 Mei 2026 | 23.49 WIB

Hasil Moto3 Prancis 2026: Veda Ega Pratama Nyaris Podium, Bangkit dari Posisi 14 hingga Finis Keempat!

Veda Ega Pratama tampil impresif dengan finis posisi keempat pada Moto3 GP Prancis 2026 di Le Mans. (Honda)

Veda Ega Pratama tampil impresif dengan finis posisi keempat pada Moto3 GP Prancis 2026 di Le Mans. (Honda)

JawaPos.com — Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil impresif pada balapan Moto3 GP Prancis 2026 di Circuit de la Sarthe, Minggu (10/5/2026). Start dari posisi keenam, Veda sempat tercecer hingga posisi ke-14 akibat lintasan basah sebelum akhirnya bangkit dan finis di posisi keempat, sekaligus nyaris merebut podium.

Balapan Moto3 GP Prancis berlangsung dramatis sejak lap pertama usai hujan mengguyur Le Mans sebelum race dimulai.

Kondisi trek yang licin membuat banyak pembalap kehilangan grip dan memicu sejumlah insiden sejak awal lomba.

Bagaimana Veda Ega Pratama Bisa Tercecer di Awal Balapan?

Veda Ega Pratama sebenarnya memulai balapan dengan modal cukup bagus setelah start dari posisi keenam.

Namun, saat lampu start padam, pembalap Honda Team Asia itu kehilangan momentum dan langsung melorot hingga posisi ke-10 di tikungan pertama.

Situasi semakin sulit karena rombongan pembalap sangat padat di lintasan yang masih basah. Pada lap pembuka, tiga pembalap langsung terjatuh akibat minimnya grip ban di aspal Circuit de la Sarthe.

Veda kembali kehilangan ritme ketika memasuki lap kedua. Pembalap muda Indonesia itu bahkan sempat tercecer hingga posisi ke-14 di tengah kondisi balapan yang kacau.

Pada fase tersebut, banyak pembalap terlihat kesulitan menjaga motor tetap stabil saat keluar tikungan. Trek yang berubah-ubah antara basah dan mulai mengering membuat strategi balapan menjadi sangat menentukan.

Editor: Banu Adikara
