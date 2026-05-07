Dimas Choirul, ARM
Kamis, 7 Mei 2026 | 19.44 WIB

Peringati Hari Buruh Internasional, Serikat Pekerja Pegadaian Makassar Gelar Pekan Olahraga dan Seni

Hari Buruh Internasional, Serikat Pekerja (SP) Pegadaian Kantor Wilayah Makassar (Kanwil SulselBarRa Maluku) sukses menyelenggarakan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) 1-2 Mei 2026/(Istimewa).

 

JawaPos.com — Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional, Serikat Pekerja (SP) Pegadaian Kantor Wilayah Makassar (Kanwil SulselBarRa Maluku) sukses menyelenggarakan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni). Kegiatan yang berlangsung pada 1-2 Mei 2026 ini menjadi wadah strategis untuk mempererat kebersamaan, sportivitas, dan solidaritas antar seluruh insan Pegadaian di wilayah tersebut.
 
Ajang ini diikuti oleh perwakilan seluruh unit kerja di bawah naungan Kanwil SulselBarRa Maluku. Semangat kompetisi yang sehat terpancar dari berbagai cabang yang dipertandingkan, mulai dari olahraga fisik seperti mini soccer, bulutangkis, dan padel, hingga tren masa kini seperti e-sport Mobile Legends dan lomba karaoke yang meriah.
 
Ketua Serikat Pekerja Pegadaian Kanwil SulselBarRa Maluku, Yasir Wahab, menyampaikan bahwa Porseni ini bukan sekadar ajang olahraga, melainkan wujud nyata peran Serikat Pekerja dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan inklusif.
 
“Pekan Olahraga dan Seni ini adalah inisiasi sekaligus program kerja nyata dari SP Pegadaian Kanwil SulselBarRa Maluku. Melalui momentum Hari Buruh, kami ingin menghadirkan ruang inklusif bagi seluruh keluarga besar Pegadaian—baik karyawan tetap maupun tenaga outsourcing—untuk memperkuat tali persaudaraan dan semangat kolaborasi demi kemajuan perusahaan,” jelas Yasir.
 
Pemimpin Wilayah Pegadaian Kanwil SulselBarRa Maluku, Pratikno, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif kreatif dari Serikat Pekerja. Menurutnya, kegiatan ini memiliki nilai strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bahagia (well-being).
 
 
“Kami sangat mendukung langkah Serikat Pekerja yang merayakan Hari Buruh dengan kegiatan positif. Ini membuktikan bahwa hubungan industrial yang baik di Pegadaian diwujudkan melalui komunikasi yang cair dan kebersamaan antara manajemen, karyawan, serta seluruh tenaga kerja pendukung,” ujar Pratikno.
 
Dia juga berpesan agar energi positif, kekompakan tim, dan semangat pantang menyerah yang terlihat di lapangan dapat ditransformasikan ke dalam etos kerja sehari-hari.
 
“Nilai-nilai sportivitas dalam pertandingan sangat relevan dengan dunia kerja. Kami berharap semangat saling mendukung ini menjadi motivasi bagi seluruh Insan Pegadaian, khususnya yang berada dibawah naungan Kanwil SulselBarRa Maluku untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat pelayanan, dan menyukseskan inisiatif strategis perusahaan,” tambahnya.
 
Selain menjadi sarana penyaluran bakat, Porseni ini diharapkan mampu mempertebal rasa memiliki (sense of belonging) karyawan terhadap perusahaan, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. 
 
Melalui sinergi yang semakin solid antara Serikat Pekerja dan Manajemen, Pegadaian Kanwil SulselBarRa Maluku berkomitmen untuk terus tumbuh menjadi institusi yang tidak hanya unggul secara kinerja, tetapi juga menjadi tempat kerja yang nyaman dan harmonis bagi seluruh karyawannya.
 

