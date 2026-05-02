Hari Buruh, Pegadaian Salurkan Bantuan untuk Masjid di Ambalawi

JawaPos.com – Memperingati Hari Buruh Internasional, PT Pegadaian melalui Cabang Rasanae kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), pada Jumat (01/05).

Pegadaian Rasanae menyalurkan bantuan kepada Masjid Uswatun Hasanah yang berlokasi di Nipa, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima. Bantuan diserahkan langsung oleh Pemimpin Cabang Rasanae, Taufikurrahman kepada Ketua Panitia dan Pengurus Masjid, disaksikan oleh seluruh jamaah usai shalat Jumat.

Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari upaya Pegadaian untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai perusahaan yang memiliki kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar.

“Bantuan yang diberikan diharapkan dapat mendukung peningkatan fasilitas ibadah serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas keagamaan di masjid Uswatun Hasanah. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk nyata kontribusi Pegadaian dalam memperkuat hubungan harmonis dengan masyarakat,” ujar Taufikurrahman.

Melalui program TJSL ini, Pegadaian secara konsisten menghadirkan berbagai inisiatif sosial yang berdampak langsung, mulai dari bantuan sarana ibadah, dukungan terhadap masyarakat prasejahtera, hingga kegiatan pemberdayaan komunitas. Program ini sejalan dengan komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pihak pengurus Masjid Uswatun Hasanah menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan. Mereka berharap sinergi antara Pegadaian dan masyarakat dapat terus terjalin serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi lingkungan sekitar.

Pada kesempatan terpisah, Deputy Bisnis Area Pegadaian Bima / Pulau Sumbawa, Mustofa, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pegadaian dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.



“Dengan program Pegadaian Peduli ini, kami ingin memastikan kehadiran Pegadaian tidak hanya dirasakan melalui layanan keuangan, tetapi juga melalui kontribusi sosial yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan sarana ibadah. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang serta memperkuat kebersamaan dan semangat gotong royong di tengah masyarakat,” ujar Mustofa.