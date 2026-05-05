Medali Perunggu Piala Uber 2026 jadi Modal Evaluasi Regenerasi Tim Putri Indonesia

Tim bulu tangkis putri Indonesia berfoto bersama saat penyerahan medali dalam Piala Uber 2026 di di Horsens, Denmark, Minggu (3/5/2026). (ANTARA/HO-PBSI)
JawaPos.com - Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) menjadikan capaian medali perunggu tim putri Indonesia pada Piala Uber 2026 sebagai modal evaluasi dalam memperkuat proses regenerasi menuju level yang lebih kompetitif.
Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan hasil semifinal yang diraih di Horsens, Denmark, akhir pekan lalu itu, telah memenuhi target yang ditetapkan, sekaligus menjadi pijakan untuk pembenahan ke depan.
“Kami mengapresiasi perjuangan atlet yang mampu mencapai semifinal sesuai target. Ke depan, hasil ini menjadi bahan evaluasi agar performa tim bisa lebih maksimal,” ujar Eng Hian dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, sepanjang turnamen tim Uber Indonesia menunjukkan perkembangan, terutama dari sisi mental bertanding dan kualitas permainan.
Selain itu, sejumlah pemain muda memperoleh pengalaman penting di ajang beregu, yang dapat menjadi bekal dalam memperkuat struktur tim nasional ke depan.
PBSI menegaskan akan melakukan evaluasi dari berbagai aspek, mulai dari teknis, strategi, hingga kesiapan fisik dan mental atlet guna meningkatkan daya saing di level internasional.
Upaya pembinaan juga akan difokuskan pada peningkatan kapasitas atlet agar mampu mengikuti program akselerasi dan tampil konsisten di turnamen dengan level yang lebih tinggi.
Tim Uber Indonesia mencapai semifinal setelah kalah dari Korea Selatan dengan skor 1-3.
Sementara Korea Selatan akhirnya keluar sebagai juara setelah mengalahkan China di final dengan skor 3-1. Ini menjadi gelar ketiga Negeri Ginseng setelah sebelumnya meraih trofi pada 2010 dan 2022.
