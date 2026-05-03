Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Minggu, 3 Mei 2026 | 17.21 WIB

Uber Cup 2026: Rachel/Febi Sedih Gagal Curi Poin untuk Indonesia di Laga Penentu Lawan Korea Selatan

Ganda putri Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum. (Dok. PBSI) - Image

Ganda putri Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum. (Dok. PBSI)

JawaPos.com - Ganda putri Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, meluapkan kekecewaannya usai gagal mendulang poin untuk Indonesia saat melawan Korea Selatan di babak semifinal Uber Cup 2026. Rachel/Febi pun menyampaikan permohonan maafnya atas kegagalan skuad Merah Putih.

Tim Indonesia menelan kekalahan dari Korea Selatan dengan skor 1-3 di Forum Horsens, Denmark, Sabtu (2/5/2026). Rachel/Febi yang turun di partai keempat dalam kondisi tertinggal 1-2, gagal menjadi pembeda.

Rachel/Febi takluk di tangan Baek Ha Na/Lee So Hee dalam dua gim langsung dengan skor 16-21, 18-21. Mereka pun mengaku sedih karena gagal di laga krusial.

“Sedih tidak bisa menjadi penentu, tidak bisa menyumbangkan poin untuk Indonesia,” ujar Rachel dalam keterangan resmi PBSI, dipetik Minggu (3/5/2026)

Rachel/Febi mengakui bahwa sebenarnya pola permainan yang mereka terapkan berjalan dengan baik. Hanya saja, duet Jeong/Kim yang punya segudang pengalaman dinilai lebih siap.

“Kami terus bermain dalam tekanan mereka, kami terus terpancing memberikan bola yang mereka mau.Kami juga sudah coba beberapa kali menggunakan pola yang sudah disiapkan, coba mengatur bola dan itu cukup berhasil tapi Jeong/Kim yang dulu sempat berpasangan mempunyai banyak pengalaman sehingga mereka menjelang akhir sudah lebih siap,” tutur Rachel.

“Serangan mereka menyulitkan kami. Dropshot-nya tajam dan tipis,” timpal Febi.

Rachel/Febi pun menyampaikan permohonan maafnya karena gagal menyumbang poin di laga krusial. Padahal, jika mereka berhasil merebut kemenangan, Indonesia memiliki asa ke final dengan memainkan partai kelima.

“Kami mohon maaf untuk tim dan masyarakat Indonesia karena tidak bisa menyumbang poin. Terima kasih atas semua dukungan yang diberikan,” ujar Rachel.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Hasil Semifinal Uber Cup 2026: Ana/Tiwi Kalah Usai Duel Sengit, Indonesia Tertinggal 0-2 dari Korea Selatan - Image
Sports

Hasil Semifinal Uber Cup 2026: Ana/Tiwi Kalah Usai Duel Sengit, Indonesia Tertinggal 0-2 dari Korea Selatan

Minggu, 3 Mei 2026 | 01.32 WIB

Alasan Pelatih Pasangkan Lagi Ana/Tiwi saat Indonesia Vs Korea Selatan di Semifinal Uber Cup 2026 - Image
Sports

Alasan Pelatih Pasangkan Lagi Ana/Tiwi saat Indonesia Vs Korea Selatan di Semifinal Uber Cup 2026

Sabtu, 2 Mei 2026 | 17.10 WIB

Ana/Tiwi Comeback! Susunan Pemain Indonesia Vs Korea Selatan di Semifinal Uber Cup 2026 - Image
Sports

Ana/Tiwi Comeback! Susunan Pemain Indonesia Vs Korea Selatan di Semifinal Uber Cup 2026

Sabtu, 2 Mei 2026 | 16.10 WIB

Terpopuler

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara - Image
1

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

4

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

5

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

6

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

7

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

8

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

9

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

10

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore