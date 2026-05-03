Uber Cup 2026: Rachel/Febi Sedih Gagal Curi Poin untuk Indonesia di Laga Penentu Lawan Korea Selatan

JawaPos.com - Ganda putri Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, meluapkan kekecewaannya usai gagal mendulang poin untuk Indonesia saat melawan Korea Selatan di babak semifinal Uber Cup 2026. Rachel/Febi pun menyampaikan permohonan maafnya atas kegagalan skuad Merah Putih.

Tim Indonesia menelan kekalahan dari Korea Selatan dengan skor 1-3 di Forum Horsens, Denmark, Sabtu (2/5/2026). Rachel/Febi yang turun di partai keempat dalam kondisi tertinggal 1-2, gagal menjadi pembeda.

Rachel/Febi takluk di tangan Baek Ha Na/Lee So Hee dalam dua gim langsung dengan skor 16-21, 18-21. Mereka pun mengaku sedih karena gagal di laga krusial.

“Sedih tidak bisa menjadi penentu, tidak bisa menyumbangkan poin untuk Indonesia,” ujar Rachel dalam keterangan resmi PBSI, dipetik Minggu (3/5/2026)

Rachel/Febi mengakui bahwa sebenarnya pola permainan yang mereka terapkan berjalan dengan baik. Hanya saja, duet Jeong/Kim yang punya segudang pengalaman dinilai lebih siap.

“Kami terus bermain dalam tekanan mereka, kami terus terpancing memberikan bola yang mereka mau.Kami juga sudah coba beberapa kali menggunakan pola yang sudah disiapkan, coba mengatur bola dan itu cukup berhasil tapi Jeong/Kim yang dulu sempat berpasangan mempunyai banyak pengalaman sehingga mereka menjelang akhir sudah lebih siap,” tutur Rachel.

“Serangan mereka menyulitkan kami. Dropshot-nya tajam dan tipis,” timpal Febi.

Rachel/Febi pun menyampaikan permohonan maafnya karena gagal menyumbang poin di laga krusial. Padahal, jika mereka berhasil merebut kemenangan, Indonesia memiliki asa ke final dengan memainkan partai kelima.