Geliat Srikandi Sepak Bola Terus Tumbuh di Bekasi

JawaPos.com–Tren perkembangan sepak bola putri di Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Salah satunya tercermin dari bertambahnya jumlah peserta MLSC Bekasi Seri 2 musim 2025-2026 di Kota Bekasi.

Turnamen berlangsung di Bekasi International Soccer Field dan Lapangan Yonif 202 Tajimalela pada 28 April-3 Mei. Kegiatan itu diikuti 1.164 siswi dari 76 Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.

Angka itu meningkat dibanding seri pertama sebanyak 1.036 peserta dari 67 sekolah. Jumlah tim juga naik dari 92 tim menjadi 105 tim, terdiri atas 31 tim kategori usia 10 tahun dan 74 tim kategori usia 12 tahun.

”Trennya sudah cukup bagus, tinggal nanti kita akan terus mendorong sekolah-sekolah untuk ikut mendukung. Ini baru Seri 2 tapi antusiasmenya sudah menggembirakan,” kata Deputy Program Manager Bakti Olahraga Djarum Foundation Welly Arisanto seperti dilansir dari Antara.

Selain jumlah peserta yang meningkat, kualitas permainan peserta juga berkembang pada seri kedua. Pelatih Kepala MilkLife Soccer Challenge Extra Training Bekasi Joni Setiawan mengatakan para pemain menunjukkan peningkatan kemampuan dibanding penyelenggaraan sebelumnya.

”Kualitas para pemain yang berpartisipasi kali ini juga terlihat lebih menonjol dibandingkan edisi sebelumnya,” ungkap Joni.

Pada kategori usia 10 tahun, SDN Jatiwaringin 2 keluar sebagai juara setelah mengalahkan SDN Karang Anyar 03 Pagi lewat adu penalti 2-0. Pada kategori usia 12 tahun, SDN Sukaresmi 06 menjadi juara setelah menundukkan SDN Padurenan IV dengan skor 2-0.

Salah satu pencetak gol kemenangan SDN Sukaresmi 06 Saira Clara Devina mengaku senang bisa berkontribusi dalam kemenangan timnya. ”Saya senang banget bisa cetak gol. Semua ini berkat dukungan yang lain juga kemudian selain itu karena semua pemain memperbanyak latihan,” ujar Saira bangga.