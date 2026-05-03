562 Pemanah Muda Ramaikan Arena Panahan Kudus

JawaPos.com–Ajang MilkLife Archery Challenge Seri 1 2026 menjadi panggung adu akurasi ratusan pemanah muda. Sebanyak 562 atlet panahan turun berlaga di Supersoccer Arena, Kudus, sejak 30 April hingga 2 Mei.

Para peserta berasal dari 120 SD/MI dan 17 SMP/MTs dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Mereka bersaing ketat demi membidik poin tertinggi sekaligus membawa pulang gelar juara.

Turnamen yang digagas Bakti Olahraga Djarum Foundation bersama MilkLife itu mempertandingkan lima kategori. Yakni Nasional U-10, U-13, U-15 serta PVC U-10 dan U-13.

Selain nomor individu, pertandingan juga digelar di sektor beregu. Persaingan berlangsung kompetitif dengan mengedepankan akurasi, konsistensi, dan ketenangan.

Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation Yoppy Rosimin menegaskan pentingnya kompetisi berjenjang bagi atlet usia dini. Turnamen ini menjadi bagian dari proses pembinaan berkelanjutan.

”Ajang seperti ini bukan hanya soal menang dan kalah. Atlet juga ditempa dari sisi teknik, mental bertanding, dan kepercayaan diri,” ujar Yoppy Rosimin.

Ketua panitia Vera Eka Wardani menambahkan, penggunaan kategori usia under mengikuti regulasi PB Perpani. Hal ini membuka peluang lebih luas bagi atlet muda untuk berpartisipasi.

Menurut dia, kompetisi di level grassroot sangat penting untuk menjaga ekosistem panahan tetap hidup. Sekaligus menjadi fondasi regenerasi atlet masa depan.