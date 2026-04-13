Dominasi Penuh! Toyota Gazoo Racing Menang Telak di Kejurnas Sprint Rally 2026

JawaPos.com - Tim Toyota Gazoo Racing Indonesia membuka musim Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Sprint Rally 2026 dengan hasil gemilang. Mengandalkan duet Ryan Nirwan dan navigator Adi Indiarto, tim ini berhasil merebut podium pertama pada seri pembuka yang digelar di Sport Center Sumut, Deli Serdang, akhir pekan lalu (11–12 April 2026).

Kemenangan ini tidak hanya menjadi awal yang manis, tetapi juga menunjukkan dominasi sejak awal lomba. Menggunakan Toyota GR Yaris Rally2, Ryan tampil konsisten dan mampu meninggalkan pesaingnya dengan selisih waktu yang cukup signifikan.

Sejak sesi latihan hingga shakedown, Ryan Nirwan sudah menunjukkan performa kompetitif. Dominasi tersebut berlanjut saat lomba resmi dimulai, di mana ia langsung memimpin sejak Special Stage (SS) pertama.

Pada leg pertama, Ryan berhasil membuka jarak lebih dari tujuh detik dari rival terdekatnya—sebuah keunggulan yang sulit dikejar hingga akhir lomba.

“Kemenangan di seri pertama ini jadi modal penting untuk musim ini. Kami bisa meraih poin penuh dengan performa yang sangat baik,” ujar Ryan.

Sapu Bersih Special Stage

Sepanjang empat special stage yang dilombakan, Ryan dan Adi tampil tanpa cela dengan mencatat waktu tercepat di setiap sesi. Tercatat SS1: 4 menit 35,8 detik, SS2: 4 menit 34,3 detik, SS3: 4 menit 29,5 detik dan SS4: 4 menit 30,3 detik.

Catatan tersebut sekaligus memastikan posisi mereka sebagai juara seri pembuka Kejurnas Sprint Rally 2026.