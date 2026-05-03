Kimi Antonelli Rebut Pole Position GP Miami 2026

Pembalap Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, rayakan kemenangan usai menangi GP Jepang. (Dok. Instagram/@f1)
JawaPos.com - Pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli merebut posisi start terdepan (pole position) pada Grand Prix (GP) Miami 2026 di Sirkuit Miami International Autodrome, Miami, Amerika Serikat (AS), Minggu dini hari WIB.
Dikutip dari laman Formula 1, itu menjadi pole position ketiga Antonelli secara beruntun pada musim ini setelah sebelumnya menorehkan pencapaian serupa di GP China dan Jepang.
Antonelli, yang baru berusia 19 tahun, tampil memukau di babak kualifikasi, mengungguli Max Verstappen (Red Bull) dan Charles Leclerc (Ferrari) yang masing-masing akan start dari posisi kedua dan ketiga.
Pole position tersebut memperbesar peluang Antonelli untuk mencetak hattrick memenangi tiga GP F1 pada musim ini secara berturut-turut setelah menjadi yang terbaik di China dan Jepang.
Antonelli pun diperkirakan ingin menebus hasil sprint race GP Miami, di mana dia finis di urutan keenam akibat terkena penalti track limit.
Pada sesi kualifikasi yang berlangsung sengit, di mana empat tim papan atas secara bergantian berpeluang meraih pole, Antonelli mencatatkan waktu impresif satu menit 27,798 detik pada percobaan pertamanya di Q3 (Kualifikasi 3).
Meski sempat melakukan kesalahan di awal percobaan terakhirnya yang membuat dia gagal menajamkan waktu, posisi Antonelli tetap aman.
Juara dunia empat kali, Max Verstappen, akan menemani Antonelli di baris terdepan dengan berada di start kedua. Ini merupakan kali pertama Red Bull menempati front row pada musim 2026.
Di posisi ketiga, Charles Leclerc mengekor dengan mobil Ferrari setelah berselisih tiga per sepuluh detik dari Antonelli.
