Rizka Perdana Putra
Rabu, 29 April 2026 | 23.33 WIB

Aprilia Kuasai Tes MotoGP Jerez, Motor Marco Bezzecchi Dibekali Saluran Udara Tambahan

Marco Bezzecchi. (Dok. Aprilia Racing) - Image

Marco Bezzecchi. (Dok. Aprilia Racing)

JawaPos.com – Aprilia menutup tes resmi tengah musim MotoGP di Sirkuit Jerez, Spanyol, kemarin (27/4) dengan meyakinkan.

Dua pembalap tim satelit Trackhouse, Ai Ogura dan Raul Fernandez, berada di dua posisi teratas, disusul pembalap tim pabrikan, Marco Bezzecchi, dengan waktu tercepat ketiga.

Hasil tersebut semakin menegaskan performa apik Aprilia di MotoGP musim ini. Dari empat seri yang dilalui, mereka telah meraih tiga kemenangan. Meski gagal meraih kemenangan di Jerez, Minggu (26/4), tapi Ogura sempat mencatatkan pace lebih cepat ketimbang pemenang balapan Alex Marquez (Gresini Ducati) dalam sepuluh lap terakhir. 

”Oke, kami bisa sangat, sangat senang dengan kecepatan di akhir balapan. Tetapi, dari awal hingga pertengahan balapan, kami cukup kesulitan,” kata Ogura dikutip dari Crash mengacu hasil balapan di Sirkuit Jerez pada Minggu (26/4).

Selain hasil di lintasan, sorotan dalam uji coba di Jerez juga tertuju pada aerodinamika baru Aprilia. Motor RS-GP yang dikendarai Bezzecchi dibekali saluran udara tambahan di bagian atas fairing, dengan bentuk menyerupai telinga gajah di sisi windshield.

Pengembangan itu menambah daftar eksperimen Aprilia. Sebelumnya, mereka juga memperkenalkan fairing ground effect, sayap fork, hingga perangkat aero di bawah jok dan bagian ekor.

”Memang benar kami sekarang berada di posisi yang sedikit lebih baik, tetapi itu tidak berarti kita tidak boleh meningkatkan diri, justru sebaliknya,” kata Bezzecchi seusai menjalani tes dikutip dari GPOne. 

Di belakang trio Aprilia, ada Marc Marquez yang jadi pembalap tercepat Ducati. Dia menjalani total 68 lap. Marc merasa cukup positif dengan paket aero serta sasis baru. ”Saya mulai merasa lebih percaya diri dengan bagian depan, terutama di tikungan kiri yang biasanya menjadi kekuatan saya,” ucap Marc. 

SEPULUH BESAR TES JEREZ 

1. Ai Ogura (Trackhouse Aprilia)        1 menit 35,944 detik
2. Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia)    +0,005 detik
3. Marco Bezzecchi (Aprilia)            +0,328 
4. Marc Marquez (Ducati)             +0,333
5. Pedro Acosta (KTM)                 +0,355
6. Alex Marquez (Gresini Ducati)        +0,450
7. Fabio Quartararo (Yamaha)            +0,495
8. Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati)     +0,533
9. Johann Zarco (LCR Honda)            +0,714
10. Francesco Bagnaia (Ducati)          +0,727

Editor: Hendra
Artikel Terkait
Profil Kiandra Ramadhipa! Juara Race 2 Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 di Jerez - Image
Sports

Profil Kiandra Ramadhipa! Juara Race 2 Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 di Jerez

Senin, 27 April 2026 | 01.06 WIB

Kiandra Ramadhipa Menangi MotoGP Rookies di Jerez! Dukungan Veda Pratama dan Mario Aji Jadi Suntikan Mental! - Image
Sports

Kiandra Ramadhipa Menangi MotoGP Rookies di Jerez! Dukungan Veda Pratama dan Mario Aji Jadi Suntikan Mental!

Minggu, 26 April 2026 | 23.04 WIB

Update Hasil Kualifikasi Moto3 Spanyol 2026! Rider Indonesia Veda Ega Pratama Harus Memulai Balapan dari Posisi ke-17 - Image
Sports

Update Hasil Kualifikasi Moto3 Spanyol 2026! Rider Indonesia Veda Ega Pratama Harus Memulai Balapan dari Posisi ke-17

Minggu, 26 April 2026 | 16.56 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

9

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

10

Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun

