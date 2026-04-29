Aprilia Kuasai Tes MotoGP Jerez, Motor Marco Bezzecchi Dibekali Saluran Udara Tambahan

JawaPos.com – Aprilia menutup tes resmi tengah musim MotoGP di Sirkuit Jerez, Spanyol, kemarin (27/4) dengan meyakinkan.

Dua pembalap tim satelit Trackhouse, Ai Ogura dan Raul Fernandez, berada di dua posisi teratas, disusul pembalap tim pabrikan, Marco Bezzecchi, dengan waktu tercepat ketiga.

Hasil tersebut semakin menegaskan performa apik Aprilia di MotoGP musim ini. Dari empat seri yang dilalui, mereka telah meraih tiga kemenangan. Meski gagal meraih kemenangan di Jerez, Minggu (26/4), tapi Ogura sempat mencatatkan pace lebih cepat ketimbang pemenang balapan Alex Marquez (Gresini Ducati) dalam sepuluh lap terakhir.

”Oke, kami bisa sangat, sangat senang dengan kecepatan di akhir balapan. Tetapi, dari awal hingga pertengahan balapan, kami cukup kesulitan,” kata Ogura dikutip dari Crash mengacu hasil balapan di Sirkuit Jerez pada Minggu (26/4).

Selain hasil di lintasan, sorotan dalam uji coba di Jerez juga tertuju pada aerodinamika baru Aprilia. Motor RS-GP yang dikendarai Bezzecchi dibekali saluran udara tambahan di bagian atas fairing, dengan bentuk menyerupai telinga gajah di sisi windshield.

Pengembangan itu menambah daftar eksperimen Aprilia. Sebelumnya, mereka juga memperkenalkan fairing ground effect, sayap fork, hingga perangkat aero di bawah jok dan bagian ekor.

”Memang benar kami sekarang berada di posisi yang sedikit lebih baik, tetapi itu tidak berarti kita tidak boleh meningkatkan diri, justru sebaliknya,” kata Bezzecchi seusai menjalani tes dikutip dari GPOne.

Di belakang trio Aprilia, ada Marc Marquez yang jadi pembalap tercepat Ducati. Dia menjalani total 68 lap. Marc merasa cukup positif dengan paket aero serta sasis baru. ”Saya mulai merasa lebih percaya diri dengan bagian depan, terutama di tikungan kiri yang biasanya menjadi kekuatan saya,” ucap Marc.

SEPULUH BESAR TES JEREZ