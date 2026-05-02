MotoGP Akhiri Partisipasi Wildcard pada 2027 dan Berlaku untuk Semua Tim serta Pabrikan

JawaPos.com - MotoGP resmi mengumumkan penghapusan sistem wildcard mulai musim 2027.

Kebijakan ini akan berlaku untuk seluruh pabrikan tanpa pengecualian. Keputusan tersebut menjadi perubahan besar dalam regulasi kejuaraan dunia balap motor tersebut.

Dilansir dari laman Crash pada Sabtu (2/5), Dengan dihapuskannya sistem wildcard, pembalap uji tidak lagi dapat tampil dalam balapan secara terbatas.

Selama ini, pembalap wildcard sering menjadi bagian dari strategi tim untuk menguji motor di kondisi balapan. Kebijakan baru ini mengakhiri praktik tersebut secara menyeluruh.

MotoGP tidak memberikan penjelasan rinci terkait alasan penghapusan sistem wildcard tersebut. Namun, dampaknya diperkirakan akan memengaruhi dinamika pengembangan pembalap dan tim. Pembalap uji kini hanya bisa turun jika menggantikan pembalap utama yang cedera.

Keputusan ini juga mengurangi peluang bagi pembalap untuk menunjukkan kemampuan mereka di ajang balapan.

Sebelumnya, status wildcard sering dimanfaatkan untuk membuka peluang mendapatkan kontrak penuh waktu. Dengan aturan baru, jalur tersebut menjadi semakin terbatas.

Pada musim sebelumnya, beberapa pembalap wildcard masih tampil di sejumlah seri balapan. Kehadiran mereka kerap menambah daya tarik, terutama bagi penonton lokal. Selain itu, partisipasi wildcard juga memberikan nilai tambah dalam pengujian teknologi baru.

Mulai 2027, semua pabrikan akan memulai dengan peringkat konsesi yang sama. Sistem ini akan dievaluasi kembali pada pertengahan musim sesuai perkembangan performa tim. Perubahan ini menunjukkan upaya MotoGP untuk menciptakan persaingan yang lebih merata.