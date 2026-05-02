Jadwal MotoGP Mandalika Tak Berubah, Dirut MGPA Sebut Belum Terima Surat dari Dorna

JawaPos.com - Mandalika Grand Prix Association (MGPA) memastikan MotoGP di Sirkuit Internasional Mandalika tetap berjalan sesuai jadwal. Kepastian ini disampaikan di tengah isu perubahan kalender balap dunia.

Direktur Utama MGPA Priandhi Satria menegaskan, hingga saat ini posisi Indonesia masih aman dalam kalender Dorna Sports. Pernyataan ini menepis keraguan terkait potensi pergeseran waktu balapan di Mandalika.

“Sampai hari ini, kami tidak pernah menerima surat dari Dorna mengenai permintaan perubahan tanggal,” ujar Priandhi beberapa waktu lalu.

Andhi menjelaskan, secara keseluruhan belum ada perubahan resmi jadwal negara peserta lainnya. Menanggapi isu pergeseran jadwal di Sirkuit Lusail, Qatar, Andhi menegaskan MGPA fokus pada kesiapan di Mandalika.

“Itu keputusan Dorna dan kami tidak mencampuri hal tersebut. Kami hanya fokus pada jadwal Mandalika. Mengenai jadwal di negara lain, itu bukan ranah kami untuk mendiskusikannya,” tegasnya.

Terkait kesiapan infrastruktur, MGPA memastikan fasilitas fisik di sirkuit sepanjang 4,31 kilometer sudah siap. Tidak ada perubahan struktur besar dalam waktu dekat. Tim di lapangan fokus pada pemeliharaan estetika atau beautifikasi.