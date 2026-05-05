Balapan di Mandalika, Jerhemy Owen Pecahkan Rekor Personal 1 Menit 56 Detik

JawaPos.com - Konten Kreator Jerhemy Owen berhasil mencatatkan rekor personal terbaik (personal best) saat mengikuti ajang balapan profesional di Mandalika. Rekor yang berhasil ditorehkannya sekitar 1 menit 56 detik.

Rekor tersebut berhasil dipecahkan Jerhemy Owen saat mengikuti ajang Mandalika Festival of Speed 2026 (MFOS) pada 1–3 Mei 2026. Pencapaian ini menjadi sorotan karena diraih di tengah kesibukannya sebagai kreator konten yang dikenal aktif mengangkat isu sosial dan lingkungan.

Keikutsertaan Owen dalam ajang balap ini menunjukkan sisi lain dirinya yang memang gemar tantangan. Ia turun langsung dalam kompetisi motorsport, bukan sekadar hobi santai seperti olahraga populer lainnya.

Di ajang tersebut, Owen tampil bersama Erika Richardo di bawah tim Sekuya Evos Racing. Mereka berpartisipasi dalam kategori Radical Time Attack, yakni format balapan yang menitikberatkan pada catatan waktu tercepat dalam satu putaran, bukan adu posisi secara langsung di lintasan.

Perjalanan Owen ke dunia balap dimulai dari rasa penasarannya saat mencoba go-kart. Dari pengalaman tersebut, Owen mulai menekuni latihan secara lebih serius hingga akhirnya berani melangkah ke level kompetisi profesional.

“Awalnya diajak Erika untuk coba go-kart yang lebih serius. Dari situ mulai latihan terus, sampai akhirnya masuk ke tahap yang lebih profesional,” ungkap Owen dalam keterangannya.

Jerhemy Owen menyadari adanya perbedaan besar antara bermain go-kart dengan terjun di ajang balap profesional. Oleh karena itu, Owen menjalani berbagai persiapan cukup panjang. Mulai dari latihan fisik hingga mempelajari teknik dasar seperti racing line, kontrol kendaraan, dan pengambilan keputusan dalam kecepatan tinggi.

“Nggak bisa dipungkiri ini adalah sport yang ekstrem. Jadi kita harus hati-hati, profesional, dan sangat well-prepared,” ujarnya.