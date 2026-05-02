Alasan Pelatih Pasangkan Lagi Ana/Tiwi saat Indonesia Vs Korea Selatan di Semifinal Uber Cup 2026

JawaPos.com - Pelatih ganda putri Indonesia, Karel Mainaky, kembali menduetkan Febriana Dwipuji Kusuma dengan Amallia Cahaya Pratiwi saat menghadapi Korea Selatan di semifinal Uber Cup 2026. Karel pun mengungkap alasan di balik keputusan tersebut.

Duel Indonesia versus Korea Selatan akan berlangsung di Forum Horsens, Denmark, Sabtu (2/5/2026) pukul 15.00 WIB. Tim Merah Putih melakukan perubahan susunan pemain yang cukup mencolok untuk menghadapi perlawanan An Se Young cs.

Perubahan yang paling mencolok adalah kembalinya pasangan Ana/Tiwi. Mereka sejatinya sudah dipecah pasca Kejuaraan Dunia 2025. Ana dipasangkan dengan Meilysa Trias Puspitasari, sementara Tiwi dengan Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Kini, Ana/Tiwi akan menandai comebacknya di Uber Cup 2026. Karel menjelaskan keputusan tersebut dibuat karena alasan kesiapan. Trias dan Fadia, kata dia, sedang tidak dalam kondisi prima.

"Kenapa Ana/Tiwi dikembalikan? Karena memang mereka yang paling siap saat ini, sementara Fadia dan Trias tidak dalam kondisi terbaiknya," kata Karel dalam keterangan resmi PBSI, Sabtu (2/5/2026).

Menghadapi Korea Selatan, Ana/Tiwi akan mengisi posisi ganda pertama Indonesia. Sementara ganda kedua diisi oleh Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum.

Karel mengungkapkan pemilihan dua pasangan ini merupakan bagian dari strategi. Dia menegaskan, duet Ana/Tiwi dan Rachel/Febi merupakan kekuatan terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini jelang menghadapi Korea Selatan.

“Pemilihan dua pasangan untuk melawan Korea yang akan saya turunkan ini sudah yang terbaik setelah melalui observasi dan diskusi dengan seluruh tim pendukung berdasarkan hasil latihan terakhir," ungkapnya.