Ana/Tiwi Comeback! Susunan Pemain Indonesia Vs Korea Selatan di Semifinal Uber Cup 2026

Tim Indonesia di Uber Cup 2026 / PBSI
JawaPos.com - Tim Indonesia akan menghadapi Korea Selatan dalam babak semifinal Uber Cup 2026 di Forum Horsens, Denmark, Sabtu (2/5/2026) pukul 15.00 WIB. Daftar pemain dari kedua tim pun telah diketahui.
Tim Indonesia melakukan perubahan untuk menghadapi Korea Selatan. Tim kepelatihan secara mengejutkan kembali menghidupkan duet Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi.
Seperti diketahui, duet Ana/Tiwi telah dipisah setelah Kejuaraan Dunia 2025 lalu. PBSI memasangkan Ana dengan Meilysa Trias Puspitasari, sementara Tiwi dengan Siti Fadia Silva Ramadhanti.
Selain itu, perombakan juga terjadi pada sektor tunggal. Thalita Ramadhani Wiryawan masuk menggantikan Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi
Untuk susunan pemain, Putri Kusuma Wardani akan bermain sebagai tunggal pertama dengan menghadapi ratu bulutangkis dunia, An Se Young. Ini menjadi rintangan sangat berat, terlebih Putri KW belum pernah menang lawan pemain nomor satu dunia tersebut.
Ana/Tiwi yang baru comeback langsung dipercaya tampil sebagai ganda pertama dengan melawan Baek Ha Na/Lee So Hee. Dari rekor pertemuan, Ana/Tiwi kalah 1-2, namun mereka menang dalam pertemuan terakhir di Kejuaraan Dunia 2025.
Thalita dipercaya tampil sebagai tunggal kedua dengan melawan Sim Yu Jin. Laga ini, bisa jadi menjadi duel penentu kemenangan antara Indonesia vs Korea Selatan.
Jika laga berlanjut ke partai keempat, ganda kedua akan dimainkan oleh Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum vs Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong. Pasangan Korea Selatan tersebut bukan duet asli, Rachel/Febi pun wajib waspada.
Nah, jika skor imbang 2-2, maka pertandingan akan berlanjut ke partai kelima alias penentu. Di partai tersebut, Indonesia telah menyiapkan Ester Nurumi Tri Wardoyo, yang akan menghadapi Kim Ga Ram.
