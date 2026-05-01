Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Jumat, 1 Mei 2026 | 15.04 WIB

Antar Indonesia ke Semifinal Uber Cup 2026, Ester Pastikan Merah Putih Bakal Habis-habisan Lawan An Se Young cs!

Aksi Ester Nurumi di Thomas dan Uber Cup 2026 / PBSI

JawaPos.com - Tunggal putri Indonesia, Ester Nurumi Tri Wardoyo, menjadi pembeda saat menghadapi Denmark di babak perempat final Uber Cup 2026. Ester sukses membawa skuad Merah Putih melaju ke semifinal usai menang atas tuan rumah dengan skor 3-1.

Ester turun di partai keempat dengan menghadapi Amalie Schulz di Forum Horsens, Denmark, Kamis (30/4) waktu setempat. Saat itu, situasinya Indonesia sedang unggul 2-1 atas Denmark berkat kemenangan Putri Kusuma Wardani, dan pasangan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari.

Dengan situasi tersebut, Indonesia hanya butuh satu kemenangan untuk mengunci tiket semifinal. Ester pun tidak menyia-nyiakan momentum tersebut. Adik dari Chico Aura Dwi Wardoyo itu tampil ngotot demi membawa negaranya melesat ke semifinal.

Ester berhasil mendominasi permainan di gim pertama sehingga menang telak 21-13 atas Schulz. Kemudian pemain berusia 20 tahun itu sempat mendapat perlawanan sengit di gim kedua, namun akhirnya berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor 21-18.

“Bersyukur Puji Tuhan bisa bermain tanpa cedera dan bisa membawa tim ke semifinal. Dan yang pasti senang ya bisa bermain all-out tadi. Tadi di gim pertama saya bisa bermain sangat enjoy, saya bisa mengeluarkan strategi dengan baik,” kata Ester dalam keterangan resmi PBSI, Jumat (1/5/2026).

“Tapi di gim kedua tadi poinnya agak mepet, jadi saya agak lebih merasakan lebih banyak tekanan. Tapi dengan ketenangan saya bisa memenangkan pertandingan,” sambungnya.

Ester mengakui Schulz bukan lawan yang mudah. Dia menilai pemain tuan rumah punya kelebihan dari segi postur dan kuat dalam permainan depan. 

“Tunggal Denmark punya postur yang baik dan bola depannya sangat berbahaya. Dia bisa menjauhkan bola dari jangkauan saya dan depannya cepat,” tutur Ester.

Indonesia pun bakal menghadapi lawan berat, yakni Korea Selatan, di babak semifinal Uber Cup 2026. An Se Young cs memastikan tiket semifinal setelah gasak Taiwan dengan skor 3-1.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Bungkam Denmark 3-1, Indonesia Tantang Korea Selatan di Semifinal Uber Cup 2026  - Image
Sports

Bungkam Denmark 3-1, Indonesia Tantang Korea Selatan di Semifinal Uber Cup 2026 

Jumat, 1 Mei 2026 | 14.46 WIB

Cuma Ditarget Lolos Grup, Malah Berhasil ke Semifinal! Kemenangan Esther Nurumi Bawa Tim Uber Indonesia Hajar Denmark 3-1 - Image
Sports

Cuma Ditarget Lolos Grup, Malah Berhasil ke Semifinal! Kemenangan Esther Nurumi Bawa Tim Uber Indonesia Hajar Denmark 3-1

Jumat, 1 Mei 2026 | 13.37 WIB

Fajar/Joaquin Berduet! Daftar Pemain Indonesia vs Thailand di Babak Penyisihan Piala Thomas 2026 - Image
Sports

Fajar/Joaquin Berduet! Daftar Pemain Indonesia vs Thailand di Babak Penyisihan Piala Thomas 2026

Minggu, 26 April 2026 | 20.51 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

3

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

4

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

7

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

8

12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!

9

Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung

10

11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore