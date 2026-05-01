Antar Indonesia ke Semifinal Uber Cup 2026, Ester Pastikan Merah Putih Bakal Habis-habisan Lawan An Se Young cs!

JawaPos.com - Tunggal putri Indonesia, Ester Nurumi Tri Wardoyo, menjadi pembeda saat menghadapi Denmark di babak perempat final Uber Cup 2026. Ester sukses membawa skuad Merah Putih melaju ke semifinal usai menang atas tuan rumah dengan skor 3-1.

Ester turun di partai keempat dengan menghadapi Amalie Schulz di Forum Horsens, Denmark, Kamis (30/4) waktu setempat. Saat itu, situasinya Indonesia sedang unggul 2-1 atas Denmark berkat kemenangan Putri Kusuma Wardani, dan pasangan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari.

Dengan situasi tersebut, Indonesia hanya butuh satu kemenangan untuk mengunci tiket semifinal. Ester pun tidak menyia-nyiakan momentum tersebut. Adik dari Chico Aura Dwi Wardoyo itu tampil ngotot demi membawa negaranya melesat ke semifinal.

Ester berhasil mendominasi permainan di gim pertama sehingga menang telak 21-13 atas Schulz. Kemudian pemain berusia 20 tahun itu sempat mendapat perlawanan sengit di gim kedua, namun akhirnya berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor 21-18.

“Bersyukur Puji Tuhan bisa bermain tanpa cedera dan bisa membawa tim ke semifinal. Dan yang pasti senang ya bisa bermain all-out tadi. Tadi di gim pertama saya bisa bermain sangat enjoy, saya bisa mengeluarkan strategi dengan baik,” kata Ester dalam keterangan resmi PBSI, Jumat (1/5/2026).

“Tapi di gim kedua tadi poinnya agak mepet, jadi saya agak lebih merasakan lebih banyak tekanan. Tapi dengan ketenangan saya bisa memenangkan pertandingan,” sambungnya.

Ester mengakui Schulz bukan lawan yang mudah. Dia menilai pemain tuan rumah punya kelebihan dari segi postur dan kuat dalam permainan depan.

“Tunggal Denmark punya postur yang baik dan bola depannya sangat berbahaya. Dia bisa menjauhkan bola dari jangkauan saya dan depannya cepat,” tutur Ester.