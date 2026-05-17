Pelatih Timnas Voli Indonesia Buka Suara! Marcos Sugiyama Sikapi Keputusan Megawati Hangestri

JawaPos.com – Absennya Megawati Hangestri di tim nasional voli putri Indonesia karena pertimbangan kesehatan dan karir profesional, ditanggapi santai oleh tim pelatih Marcos Sugiyama. Sebab, dia juga sudah menyiapkan pengganti.

Beberapa kandidat pengganti di antaranya Azzahra "Gendhis" Dwi Febyane dan Kadek Diva.

“Ini adalah hal yang harus dilakukan oleh tim nasional. Dan saya pikir kita punya banyak peluang untuk menunjukkan kepada mereka. Mereka juga mampu melakukan hal tersebut,” harapnya.

Saat diwawancarai di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto Sentul, Jumat malam (15/5).

Terkait alasan memanggil Gendhis dan Kadek, Marcos menyebutkan keduanya memiliki sejarah saat sama-sama menjadi bagian timnas di World Championships U-21 sebelumnya.

Karena itu, Marcos cukup mengenal bagaimana etos kerja bagi kedua pemain. “Mereka sangat baik dalam latihan. Dan kami juga memberi mereka satu lagi kesempatan untuk bergabung dan berjuang untuk mendapatkan posisi,” ujarnya.

Kapten tim Mediol Stiovanny Yoku juga menghargai keputusan Megawati yang ingin fokus pemulihan. “Nggak apa-apa. Mungkin ke depannya kalau sudah sembuh total bisa bergabung,” ucapnya.

Wilson Siap Duet dengan Megawati Sementara itu, rekrutan anyar Hyundai Engineering & Construction Hillstate, Jordan Wilson, menyatakan kesiapan untuk membangun chemistry dengan Megawati Hangestri Pertiwi. Pemain asal Amerika Serikat itu percaya diri bisa beradaptasi cepat dan membangun koneksi dengan rekan setimnya.

“Saya bukan tipe orang yang menghindari orang lain atau sulit bergaul. Saya cenderung jujur dan terbuka,” kata Wilson dikutip dari KBS News.