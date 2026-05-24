Kritik Tajam Voli Indonesia! Rivan Nurmulki, Nizar Zulfikar, dan Megawati Hangestri Dinilai Belum Saatnya Mundur

Megawati Hangestri saat membela Timnas voli Indonesia. (Dok. PBVSI)

JawaPos.com – Sejumlah bintang voli tanah air memutuskan mundur dari tim nasional. Di sektor putri, Megawati Hangestri Pertiwi memilih mundur dengan berbagai pertimbangan. Mulai dari kondisi fisik, perjalanan karier profesional, hingga rencana pribadinya ke depan.

Sedangkan di sektor putra, Rivan Nurmulki dan Nizar Zulfikar mundur karena alasan regenerasi, kondisi kebugaran, hingga rencana pribadi dalam perjalanan karier masing-masing.

Legenda timnas voli putra Endry Oktaviano menuturkan, ketiga pemain sebetulnya masih sangat layak untuk memperkuat timnas.

Pria yang kini melatih tim Yuso itu menuturkan, dirasanya ketika aktif menjadi pemain, membela timnas adalah kewajiban. Terlebih tidak banyak kompetisi elit yang ada. "Iya kalau dipanggil (timnas) kan pasti siap, kan diperlukan negara. Keperluan timnas harus nomor satu. Harusnya belum, belum waktunya ini (mundur). Masih yang terbaik berdua itu sama Megawati," ungkapnya.

Di putra, Rama Fazzar Fauzan dan Alfin Daniel Pratama menjadi dua pengganti Rivan dan Nizar. Menurutnya, untuk level timnas, Rama dan Alfin masih kurang secara pengalaman.

"Tapi kalau penilaian dari pengurus PBVSI untuk mengganti, ya silakan aja. Tapi kan sebenarnya berdua itu (Rivan dan Nizar) masih diperlukan di timnas," katanya.