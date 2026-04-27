Ngaku Bisa Podium Andai Start Depan! Veda Ega Pratama Bongkar Rahasia Comeback di Moto3 Spanyol 2026

JawaPos.com–Veda Ega Pratama akhirnya buka suara usai tampil menggila di Moto3 Spanyol 2026 di Sirkuit Jerez, Minggu (26/4). Pembalap muda Indonesia itu mengaku puas dengan performanya meski harus puas finis di posisi keenam setelah start dari urutan ke-17.

”Ya, terima kasih untuk semua dukungannya dan doa-doanya ke saya. Dan ya, hari ini race memang race yang positif bagi saya karena saya senang dengan hasil race karena saya ada improve,” ujar Veda Ega Pratama di SPOTV usai balapan.

Penampilan Veda Ega Pratama memang jadi sorotan karena berhasil menyalip 11 pembalap sepanjang balapan. Dia menunjukkan progres signifikan sejak lap pertama hingga akhirnya menembus barisan depan.

Start dari posisi 17, Veda langsung tancap gas dan naik ke posisi 14 pada lap pembuka. Momentum itu terus dia jaga dengan konsisten hingga perlahan merangsek ke posisi lima besar pada lap ke-13.

”Jadi di setiap lap saya ada perkembangan, menyalip dari start posisi 17 sampai bisa finish di posisi keenam. Walaupun tadi sempat bisa ke-5, tapi memang ban saya di akhir memang sudah limit, jadi ya saya sedikit struggle di akhir-akhir balapan,” terang Veda.

Performa agresif Veda tak lepas dari strategi push sejak awal balapan. Dia berusaha memangkas jarak dengan grup terdepan meski harus mengorbankan kondisi ban di lap-lap akhir.

”Karena memang balapannya lumayan panjang, selama 19 lap saya mencoba untuk nge-push di setiap lap untuk memperdekat jarak kepada top group, tapi akhirnya saya tidak bisa dan saya berusaha stay dengan yang nomor lima, tapi ya,” beber Veda.

Di fase akhir balapan, Veda sempat bertarung sengit dengan Alvaro Carpe untuk posisi kelima. Namun, pembalap Red Bull KTM Ajo itu berhasil merebut posisi tersebut di lap terakhir, memaksa Veda turun ke posisi keenam.