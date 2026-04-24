PT Pegadaian Cabang Bima Serahkan Bantuan CSR Peralatan Ibadah ke Masjid Al Ijtihad

PT Pegadaian melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) menyerahan bantuan berupa peralatan ibadah kepada Masjid Al Ijtihad, Kota Bima. (Istimewa)
JawaPos.com — Wujud kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar terus ditunjukkan oleh PT Pegadaian melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR). Kali ini, PT Pegadaian Cabang Bima menyalurkan bantuan berupa peralatan ibadah kepada Masjid Al Ijtihad, Kota Bima.
Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara langsung oleh perwakilan Pegadaian Cabang Bima kepada pengurus masjid dan disambut dengan penuh rasa syukur oleh masyarakat setempat. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan jamaah dalam menjalankan ibadah sehari-hari, khususnya dalam kegiatan salat berjamaah dan aktivitas keagamaan lainnya.
Pimpinan Cabang Pegadaian Bima menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tidak hanya melalui layanan keuangan, tetapi juga melalui kontribusi sosial.
“Melalui program CSR ini, kami ingin berbagi kebahagiaan serta mendukung fasilitas ibadah agar semakin layak dan nyaman digunakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Pengurus Masjid Al Ijtihad pun mengapresiasi bantuan yang diberikan. Mereka berharap sinergi antara Pegadaian dan masyarakat dapat terus terjalin, serta membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
Program CSR yang dijalankan Pegadaian ini menjadi bukti nyata bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada bisnis, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebelumnya, PT Pegadaian melalui Pegadaian Ambalawi juga telah aktif menyalurkan dana CSR berupa bantuan sembako dan kebutuhan sehari-hari kepada masyarakat yang membutuhkan. Melalui peran aktif Pegadaian Ambalawi, bantuan tersebut disalurkan secara langsung kepada Panti Asuhan Nurul Mubin Ambalawi sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan. Kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata kontribusi Pegadaian Ambalawi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah Ambalawi.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya