PT Pegadaian Cabang Bima Serahkan Bantuan CSR Peralatan Ibadah ke Masjid Al Ijtihad

JawaPos.com — Wujud kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar terus ditunjukkan oleh PT Pegadaian melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR). Kali ini, PT Pegadaian Cabang Bima menyalurkan bantuan berupa peralatan ibadah kepada Masjid Al Ijtihad, Kota Bima.

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara langsung oleh perwakilan Pegadaian Cabang Bima kepada pengurus masjid dan disambut dengan penuh rasa syukur oleh masyarakat setempat. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan jamaah dalam menjalankan ibadah sehari-hari, khususnya dalam kegiatan salat berjamaah dan aktivitas keagamaan lainnya.

Pimpinan Cabang Pegadaian Bima menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tidak hanya melalui layanan keuangan, tetapi juga melalui kontribusi sosial.

“Melalui program CSR ini, kami ingin berbagi kebahagiaan serta mendukung fasilitas ibadah agar semakin layak dan nyaman digunakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Pengurus Masjid Al Ijtihad pun mengapresiasi bantuan yang diberikan. Mereka berharap sinergi antara Pegadaian dan masyarakat dapat terus terjalin, serta membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.

Program CSR yang dijalankan Pegadaian ini menjadi bukti nyata bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada bisnis, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.