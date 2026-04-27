Balap Gokar Listrik Paling Diminati, Tujuh Cabor Ramaikan Entdis Cup 2026

Balap Gokar listrik paling diminati pada turnamen Entdis Cup 2026. (Istimewa)
JawaPos.com–Ajang Entdis Cup 2026 sukses menyedot antusiasme pelajar. Sebanyak tujuh cabang olahraga (cabor) dipertandingkan dalam kompetisi yang digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun Entertainment District.
Turnamen tersebut terbuka bagi siswa jenjang SMP dan SMA. Total ada delapan lomba yang digelar pada 20-25 April 2026. Tujuh di antaranya merupakan cabang olahraga, sedangkan satu lainnya adalah lomba melukis. Panitia menyiapkan total hadiah sebesar Rp 150 juta.
Adapun cabor yang dipertandingkan meliputi balap gokar listrik, memancing, boling, basket 3x3, menari, serta dua nomor esport. Yakni Mobile Legends: Bang Bang dan Pokemon.
Baca Juga:Persib Bandung Ajak Bobotoh Isi Survei Jersey di Aplikasi Resmi, Suara Fans Jadi Acuan Klub
Business Development Entertainment District Michael Jorgy menjelaskan, ajang tersebut dibuat sebagai wadah kompetisi antarsekolah sekaligus mengenalkan olahraga yang belum umum di kalangan pelajar.
’’Kami mengadakan Entdis Cup untuk menjadi wadah bagi sekolah-sekolah. Olahraga yang tidak umum dipilih agar pemahaman mereka lebih luas,’’ ujar Michael Jorgy.
Menurut dia, balap gokar listrik menjadi nomor paling diminati peserta. Hampir 20 sekolah ambil bagian di kategori tersebut. Selain itu, boling dan Mobile Legends juga mendapat sambutan besar.
Baca Juga:Bruno Moreira dan Gali Freitas Bakal Comeback! Persebaya Surabaya Siap Menggila di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
’’Balap gokar listrik menjadi yang paling banyak peminatnya. Kemudian ada boling dan MLBB yang juga diminati,’’ kata Michael Jorgy.
Secara keseluruhan, Entdis Cup 2026 diikuti sekitar 700 siswa dari kurang lebih 150 sekolah. Peserta datang dari wilayah Jabodetabek, Bandung, hingga Lampung.
Michael menilai respons para pelajar sangat positif. Selain menjadi sarana kompetisi, kegiatan itu juga dinilai memberi ruang aktivitas positif di luar jam sekolah.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!