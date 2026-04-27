Balap Gokar Listrik Paling Diminati, Tujuh Cabor Ramaikan Entdis Cup 2026

JawaPos.com–Ajang Entdis Cup 2026 sukses menyedot antusiasme pelajar. Sebanyak tujuh cabang olahraga (cabor) dipertandingkan dalam kompetisi yang digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun Entertainment District.

Turnamen tersebut terbuka bagi siswa jenjang SMP dan SMA. Total ada delapan lomba yang digelar pada 20-25 April 2026. Tujuh di antaranya merupakan cabang olahraga, sedangkan satu lainnya adalah lomba melukis. Panitia menyiapkan total hadiah sebesar Rp 150 juta.

Adapun cabor yang dipertandingkan meliputi balap gokar listrik, memancing, boling, basket 3x3, menari, serta dua nomor esport. Yakni Mobile Legends: Bang Bang dan Pokemon.

Business Development Entertainment District Michael Jorgy menjelaskan, ajang tersebut dibuat sebagai wadah kompetisi antarsekolah sekaligus mengenalkan olahraga yang belum umum di kalangan pelajar.

’’Kami mengadakan Entdis Cup untuk menjadi wadah bagi sekolah-sekolah. Olahraga yang tidak umum dipilih agar pemahaman mereka lebih luas,’’ ujar Michael Jorgy.

Menurut dia, balap gokar listrik menjadi nomor paling diminati peserta. Hampir 20 sekolah ambil bagian di kategori tersebut. Selain itu, boling dan Mobile Legends juga mendapat sambutan besar.

’’Balap gokar listrik menjadi yang paling banyak peminatnya. Kemudian ada boling dan MLBB yang juga diminati,’’ kata Michael Jorgy.

Secara keseluruhan, Entdis Cup 2026 diikuti sekitar 700 siswa dari kurang lebih 150 sekolah. Peserta datang dari wilayah Jabodetabek, Bandung, hingga Lampung.