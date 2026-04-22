Banu Adikara
Kamis, 23 April 2026 | 00.47 WIB

Gratis Buat Publik! Turnamen Bulutangkis Senior Internasional Digelar di BSD, Ribuan Peserta Siap Bertanding

Dari kiri Tournament Director HUNDRED HOO HAA CUP 2026 Marlev Mainaky, Co Founder HUNDRED HOO HAA CUP 2026 Marcia Hutagalung dan Marketing and Promotion Manager PT. Mentari Cemerlang Indonesia, Sharan Kumar saat konferensi pers jelang turnamen bulutangkis terbuka berskala internasional HUNDRED HOO HAA CUP 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026). Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com – Turnamen bulutangkis internasional Hundred Hoo Haa CUP 2026 akan digelar pada 12–14 Juni 2026 di ICE BSD City, Tangerang. Ajang ini diproyeksikan diikuti lebih dari 3.000 peserta dari berbagai negara, dengan total hadiah mencapai Rp2,5 miliar.

Turnamen ini mengusung format kompetisi terbuka dengan fokus pada kategori senior, mulai dari usia 35+ hingga 70+. Selain itu, panitia juga menghadirkan sejumlah kategori khusus seperti 3 on 3, combined age, hingga kategori VVIP yang mempertemukan pelaku usaha dengan pemain profesional. Tersedia pula kategori OPEN MAX.35 bagi pemain di bawah usia 35 tahun.

Direktur turnamen, Marlev Mainaky, menyebut antusiasme peserta cukup tinggi sejak pendaftaran dibuka.

“Antusiasme yang kami terima sejauh ini sangat tinggi, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan turnamen bulutangkis senior berskala internasional sangat besar,” ujarnya.

Peserta tercatat berasal dari berbagai negara seperti Singapura, Korea, Malaysia, Kanada, China, hingga India. Hal ini menunjukkan tingginya minat terhadap kompetisi bulutangkis senior dengan format yang lebih terstruktur.

Co-Founder turnamen, Marcia Hutagalung, menilai ajang ini bukan sekadar kompetisi, tetapi juga ruang bagi para pemain senior untuk melanjutkan perjalanan mereka di dunia bulutangkis.

“Bagi banyak atlet, bulutangkis adalah bagian dari identitas dan perjalanan hidup. Ini menjadi momentum bahwa perjalanan mereka belum selesai,” katanya.

Dari sisi industri, penyelenggaraan turnamen ini juga dinilai dapat memperkuat ekosistem bulutangkis nasional sekaligus menempatkan Indonesia sebagai salah satu pusat aktivitas bulutangkis dunia.

"Untuk publik yang mau menonton, kami tidak memungut biaya tiket. Free," tambah Marcia.

Selain pertandingan, acara ini juga akan diramaikan kehadiran legenda seperti Hariyanto Arbi, Flandy Limpele, dan Bobby Ertanto, serta berbagai kegiatan pendukung seperti bazar dan hiburan.

Pendaftaran turnamen masih dibuka hingga 24 Mei 2026, sebelum memasuki tahap verifikasi dan drawing pertandingan pada awal Juni mendatang.

Artikel Terkait
Diikuti 3.000 Pebulu Tangkis dari Berbagai Negara, Hoo Haa Cup 2026 Segera Digelar di ICE BSD - Image
Sports

Diikuti 3.000 Pebulu Tangkis dari Berbagai Negara, Hoo Haa Cup 2026 Segera Digelar di ICE BSD

Selasa, 17 Maret 2026 | 21.08 WIB

Jadwal Lengkap Tim Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2026 - Image
Sports

Jadwal Lengkap Tim Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2026

Minggu, 19 April 2026 | 23.23 WIB

Saat Nama Besar Tak Berlaku Lagi di Piala Thomas dan Uber 2026 - Image
Sports

Saat Nama Besar Tak Berlaku Lagi di Piala Thomas dan Uber 2026

Sabtu, 18 April 2026 | 18.24 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

3

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

4

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

5

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

6

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

7

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

8

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

9

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

10

9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara

