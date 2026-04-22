Gratis Buat Publik! Turnamen Bulutangkis Senior Internasional Digelar di BSD, Ribuan Peserta Siap Bertanding

JawaPos.com – Turnamen bulutangkis internasional Hundred Hoo Haa CUP 2026 akan digelar pada 12–14 Juni 2026 di ICE BSD City, Tangerang. Ajang ini diproyeksikan diikuti lebih dari 3.000 peserta dari berbagai negara, dengan total hadiah mencapai Rp2,5 miliar.

Turnamen ini mengusung format kompetisi terbuka dengan fokus pada kategori senior, mulai dari usia 35+ hingga 70+. Selain itu, panitia juga menghadirkan sejumlah kategori khusus seperti 3 on 3, combined age, hingga kategori VVIP yang mempertemukan pelaku usaha dengan pemain profesional. Tersedia pula kategori OPEN MAX.35 bagi pemain di bawah usia 35 tahun.

Direktur turnamen, Marlev Mainaky, menyebut antusiasme peserta cukup tinggi sejak pendaftaran dibuka.

“Antusiasme yang kami terima sejauh ini sangat tinggi, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan turnamen bulutangkis senior berskala internasional sangat besar,” ujarnya.

Peserta tercatat berasal dari berbagai negara seperti Singapura, Korea, Malaysia, Kanada, China, hingga India. Hal ini menunjukkan tingginya minat terhadap kompetisi bulutangkis senior dengan format yang lebih terstruktur.

Co-Founder turnamen, Marcia Hutagalung, menilai ajang ini bukan sekadar kompetisi, tetapi juga ruang bagi para pemain senior untuk melanjutkan perjalanan mereka di dunia bulutangkis.

“Bagi banyak atlet, bulutangkis adalah bagian dari identitas dan perjalanan hidup. Ini menjadi momentum bahwa perjalanan mereka belum selesai,” katanya.

Dari sisi industri, penyelenggaraan turnamen ini juga dinilai dapat memperkuat ekosistem bulutangkis nasional sekaligus menempatkan Indonesia sebagai salah satu pusat aktivitas bulutangkis dunia.

"Untuk publik yang mau menonton, kami tidak memungut biaya tiket. Free," tambah Marcia.

Selain pertandingan, acara ini juga akan diramaikan kehadiran legenda seperti Hariyanto Arbi, Flandy Limpele, dan Bobby Ertanto, serta berbagai kegiatan pendukung seperti bazar dan hiburan.