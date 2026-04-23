Jadwal Indonesia di Thomas dan Uber Cup 2026, Daftar Skuad, dan Siaran Langsung: Siap Rebut Kembali Piala ke Tanah Air

Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting/ Jadwal Indonesia di Thomas dan Uber Cup 2026, Daftar Skuad, dan Siaran Langsung (instagram.com/@badmnton.ina)
JawaPos.com - Ajang beregu bulutangkis paling bergengsi dunia, Thomas dan Uber Cup 2026 siap kembali bergulir. Digelar di Horsens, Denmark pada 24 April hingga 3 Mei, para pebulutangkis terbaik bertekad membawa pulang piala ke negara tercinta.
Tim Thomas Cup Indonesia tergabung di grup D bersama Prancis, Thailand, dan Aljazair. Tunggal putra Jonathan Cristie mengatakan peluang Indonesia untuk lolos fase grup cukup terbuka lebar.
“Kalau melihat di atas kertas, mungkin dari Prancis kans gandanya lebih besar. Untuk Thailand di tunggal mungkin 50-50, tapi kami tetap optimistis bisa tampil terbaik dan semoga jadi juara grup,” ujar Jonatan dikutip dari ANTARA.
Kekuatan ganda putra Prancis kini mulai diperhitungkan. Dua bersaudara, Toma Junior Popov dan Christo Popov menjadi salah satu pasangan paling menjanjikan dalam setahun terakhir.
Sedangkan Thailand kembali akan bertumpu pada kekuatan tunggal putra Kunlavut Vitidsarn dan kompatriotnya, Panitchaphon Teeraratsakul yang kini berada di jajaran 30 besar dunia.
Sementara itu dari sektor Uber Cup 2026, Indonesia tergabung di grup C bersama Kanada, China Taipei, dan Australia.
Pebulu tangkis tunggal putri sekaligus kapten tim, Putri Kusuma Wardhani percaya tim Uber Indonesia bisa berbicara banyak pada ajang Piala Thomas dan Uber 2026.
"Kami tetap positif meski persaingan di grup akan ketat karena ada Kanada, Chinese Taipei dan Australia," ujar Putri KW, dikutip dari ANTARA.
1. Jonatan Christie
2. Alwi Farhan
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun
Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara