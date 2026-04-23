Jadwal Indonesia di Thomas dan Uber Cup 2026, Daftar Skuad, dan Siaran Langsung: Siap Rebut Kembali Piala ke Tanah Air

JawaPos.com - Ajang beregu bulutangkis paling bergengsi dunia, Thomas dan Uber Cup 2026 siap kembali bergulir. Digelar di Horsens, Denmark pada 24 April hingga 3 Mei, para pebulutangkis terbaik bertekad membawa pulang piala ke negara tercinta.

Tim Thomas Cup Indonesia tergabung di grup D bersama Prancis, Thailand, dan Aljazair. Tunggal putra Jonathan Cristie mengatakan peluang Indonesia untuk lolos fase grup cukup terbuka lebar.

“Kalau melihat di atas kertas, mungkin dari Prancis kans gandanya lebih besar. Untuk Thailand di tunggal mungkin 50-50, tapi kami tetap optimistis bisa tampil terbaik dan semoga jadi juara grup,” ujar Jonatan dikutip dari ANTARA.

Kekuatan ganda putra Prancis kini mulai diperhitungkan. Dua bersaudara, Toma Junior Popov dan Christo Popov menjadi salah satu pasangan paling menjanjikan dalam setahun terakhir.

Sedangkan Thailand kembali akan bertumpu pada kekuatan tunggal putra Kunlavut Vitidsarn dan kompatriotnya, Panitchaphon Teeraratsakul yang kini berada di jajaran 30 besar dunia.

Sementara itu dari sektor Uber Cup 2026, Indonesia tergabung di grup C bersama Kanada, China Taipei, dan Australia.

Pebulu tangkis tunggal putri sekaligus kapten tim, Putri Kusuma Wardhani percaya tim Uber Indonesia bisa berbicara banyak pada ajang Piala Thomas dan Uber 2026.

"Kami tetap positif meski persaingan di grup akan ketat karena ada Kanada, Chinese Taipei dan Australia," ujar Putri KW, dikutip dari ANTARA.

Skuad Thomas Cup Indonesia 2026 1. Jonatan Christie