Para Atlet Muda Diharapkan Cetak Prestasi di Asian Beach Games 2026

JawaPos.com - Chef de Mission (CdM) Indonesia Krisna Bayu menginginkan atlet-atlet muda berprestasi dalam Asian Beach Games Sanya 2026 di China pada 22-30 April, dikutip dari ANTARA.

"Semoga adik-adik yang dicampur dengan senior bisa meraih medali (di Asian Beach Games Sanya 2026)," kata Krisna dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Indonesia menerjunkan 22 atlet putra dan putri untuk bersaing dalam tiga cabang olahraga, yaitu bola basket 3x3 (delapan atlet), voli pantai (enam atlet), dan panjat tebing (delapan atlet).

Atlet yang diterjunkan merupakan campuran atlet junior dan atlet senior.

Para atlet muda yang turun adalah Halmaheranno Lolaru Hady, Jonathan Patrick Alex, Berlian Yesi Tri Utari, Diva Intan Nur Fadillah, dan Angelica Jennifer Candra dari basket 3x3.

Kemudian, Antasyafi Robby dan Kadek Asih dari panjat tebing, serta beberapa atlet muda voli pantai.

Krisna mengatakan bahwa semua atlet telah dipersiapkan sebaik mungkin sesuai mekanisme Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

Ia menjelaskan kontingen diberangkatkan dengan kondisi dukungan anggaran yang terbatas sehingga para atlet dipilih secara selektif dengan memperhitungkan peluang medali.