Para Atlet Muda Diharapkan Cetak Prestasi di Asian Beach Games 2026

Chef de Mission Kontingen Indonesia untuk Asian Beach Games Sanya 2026 Krisna Bayu memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Senin (20/4/2026). (ANTARA/Aloysius Lewokeda)
JawaPos.com - Chef de Mission (CdM) Indonesia Krisna Bayu menginginkan atlet-atlet muda berprestasi dalam Asian Beach Games Sanya 2026 di China pada 22-30 April, dikutip dari ANTARA.
"Semoga adik-adik yang dicampur dengan senior bisa meraih medali (di Asian Beach Games Sanya 2026)," kata Krisna dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Indonesia menerjunkan 22 atlet putra dan putri untuk bersaing dalam tiga cabang olahraga, yaitu bola basket 3x3 (delapan atlet), voli pantai (enam atlet), dan panjat tebing (delapan atlet).
Baca Juga:11 Karakteristik Utama Membuat Seorang Pria Memiliki Daya Tarik Kuat di Mata Wanita, Bukan Sekadar Penampilan Tapi Juga Kualitas Diri
Atlet yang diterjunkan merupakan campuran atlet junior dan atlet senior.
Para atlet muda yang turun adalah Halmaheranno Lolaru Hady, Jonathan Patrick Alex, Berlian Yesi Tri Utari, Diva Intan Nur Fadillah, dan Angelica Jennifer Candra dari basket 3x3.
Kemudian, Antasyafi Robby dan Kadek Asih dari panjat tebing, serta beberapa atlet muda voli pantai.
Baca Juga:6 Zodiak yang Diprediksi Mendapatkan Keberuntungan Finansial dan Kesuksesan Besar pada 21 April 2026, Saat Energi Kehidupan Mulai Berpihak
Krisna mengatakan bahwa semua atlet telah dipersiapkan sebaik mungkin sesuai mekanisme Komite Olimpiade Indonesia (KOI).
Ia menjelaskan kontingen diberangkatkan dengan kondisi dukungan anggaran yang terbatas sehingga para atlet dipilih secara selektif dengan memperhitungkan peluang medali.
Krisna tidak menyebut target jumlah medali, namun optimistis para atlet mempersembahkan yang terbaik untuk Indonesia.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian